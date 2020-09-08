Сколько людей участвовало в «Марше единства» в Минске в это воскресенье

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 6 сентября, в Минске, Гродно, Витебске, Бресте, Могилеве, Барановичах, Бобруйске, Новополоцке, Кобрине, Жодино, Орше и ряде других городов белорусы вновь вышли на улицы, чтобы выразить свой протест. Назавтра, 7 сентября, МВД озвучило общее количество участников: по сообщению ведомства , в мирных акциях протеста в различных населенных пунктах участвовало около 31 тысячи человек. При этом на платформе « Голос » были озвучены другие данные: за сутки 171 618 человек в Беларуси прислали боту в Telegram или Viber команду /ягуляю (при помощи таких сообщений планируется подсчитать участников белорусских протестов). Обычно истина где-то посередине, поэтому мы попробовали установить количество участников хотя бы в Минске при помощи фото, видео и математики.



Так проспект Победителей в Минске выглядел до начала дождя. Фото: TUT.BY

В воскресенье самой многочисленной оказалась акция в Минске. Воскресный марш прошел по уже традиционному сценарию. Его участники стекались в центр из разных районов города, пытаясь попасть на площадь Независимости. Но поскольку она, как и другие центральные площади, была оцеплена, то демонстранты прошли по проспекту Победителей к оцеплению у Дворца независимости. В этот раз они даже не останавливались у стелы «Минск — город-герой». Погода не способствовала массовым гуляньям, но тем не менее, по подсчетам журналистов, в минском марше приняло участие не менее ста тысяч человек.

Оценить масштаб людского потока можно на видео ниже. Оно и поможет нам вычислить хотя бы примерное количество участников.

Скажем сразу: мы считали людей, попавших на этот таймлапс. Участники, которые присоединились к маршу во время его движения по проспекту Победителей, сразу подошли к стеле или Дворцу независимости, в расчеты не попали.

Как мы определили количество участников?

Видео было снято читателем — он прислал нам запись трека своего движения во время марша. Его средняя скорость на этом участке составила 4,2 км/ч. В километре 1000 метров, в часе 60 минут, значит, 4,2 км/ч = 4,2×1000/60 = 70 м/мин.

За одну минуту колонна проходит 70 метров. Видео длится 1 минуту и 47 секунд, или 107 секунд, на нем запечатлено 114 минут реального времени. Выходит, 1 секунда видео = 114/107 = 1,065 минуты реального времени. Колонна достигает конца путепровода к 25 секунде записи, с этого момента мы начинаем считать, и заканчивается к 01:43 — здесь мы считать заканчиваем.

На записи видно, что время прохода марша можно разделить на 4 фазы:

00:25−00:49, люди идут плотной колонной, 24 секунды записи = 24×1,065 = 25,5 минуты реального времени; 00:49−01:12, шествие разрежается, люди идут свободно, 23 секунды записи = 23×1,065 = 24,5 минуты; 01:12−01:25, идет вторая волна, колонна опять становится плотной, эти 13 секунд записи = 13×1,065 = 14 минут; 01:25−01:43, снова видим разреженную колонну, потом по проспекту пускают движение и людей становится совсем мало, эти 18 секунд = 18×1,065 = 19 минут в реальности.

Чтобы оценить плотность людей, мы использовали кадры с квадрокоптеров. Так, на этом видео снята первая плотная колонна. Ширина путепровода в начале проспекта Победителей над улицей Немига, по которому движется большая часть марширующих, около 23 метров.

Посмотрим, сколько людей находилось на определенном участке путепровода — мы взяли за образец квадрат 23×23 метра, то есть площадью в 529 м2:





На скриншоте выше мы насчитали 693 человека. Значит, плотность = 693/529 м2 (площадь участка) = 1,3 чел./м2.

На этом видео Onliner.by видна вторая волна, а также разреженное шествие. Вот так выглядела вторая плотная колонна с высоты:





В кадре 642 человека, значит, плотность второй волны = 642/529 м2 (площадь участка) = 1,2 чел/м2.

А вот кадр с проезжей части проспекта Победителей во время движения по ней разреженной части марша:





Ширина дороги тут около 9,5 метра, площадь участка 9,5×9,5 метра равна 90,25 м2. В кадре 30 человек, значит, плотность следующая: 90,25/30 = 0,3 чел/м2.

Выше мы определили, что скорость движения марша на этом участке равна 70 м/мин. Выходит, за минуту по путепроводу прошла колонна площадью, равной 70 м x 23 м (ширина путепровода) = 1610 м2.





Зная площадь колонны, которая проходит за минуту, плотность людей и время, можно рассчитать, сколько народа двигалось по путепроводу в каждую фазу марша.

Первая волна. Количество людей = 1610 м2 (площадь колонны за минуту) x 25,5 мин. (время первой волны) x 1,3 чел/м2 (плотность первой волны) = 53 352 человека. Первое затишье: 1610×24,5×0,3 = 11 834 человека. Вторая волна: 1610×14×1,2 = 27 048 человек. Второе затишье: 1610×19×0,3 = 9177 человек.

Итого, по нашим расчетам, только по путепроводу прошли 101 411 человек.

Однако на видео видно, что много людей переходит Немигу не по путепроводу, а по наземному переходу справа от него и по подземному слева. Визуально таких, а также тех, кто вливается в марш с Немиги, около 20%.





В таком случае, по нашим расчетам, общее количество участников шествия, которые попали на запись, составило 126 763 человек. Повторимся, люди, которые добрались в район стелы и Дворца независимости другими маршрутами, здесь не учитывались.

Однако напомним, что все подобные расчеты носят приблизительный характер.