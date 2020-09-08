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Новый сезон "Ты супер!": отправляем на конкурс белорусскую участницу
08.09.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В конце сентября стартует новый сезон международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. С каждым годом все больше талантливых ребят с непростой судьбой получают шанс выступить на большой сцене и заявить о себе на весь мир.
В новом сезоне в проекте примут участие 58 конкурсантов в возрасте от 7 до 18 лет из девяти стран: России, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Грузии, Эстонии, Абхазии и Азербайджана. На большую сцену "Ты супер!" выйдут уже знакомые зрителям НТВ участники из прошлого сезона, среди которых, например, победитель суперсезона Денберел Ооржак из республики Тывы, финалист Иван Масленников из Тамбовской области и полуфиналист Юсуп Алиев из Чеченской Республики, и новые ребята, которым только предстоит сделать первые шаги на пути к успеху. В новом сезоне в жюри будет опытная и слаженная команда профессионалов, знакомая зрителям по суперсезону: композитор, народный артист России Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, певица Елка и актер, музыкант и режиссер Алексей Воробьев.
Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь в статусе международного информационного партнера шоу талантов российского телеканала НТВ "Ты супер!" уже четвертый год поддерживает белорусских участниц конкурса. В этом году на него от республики поедет Мария Хархаль.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в среду 9 сентября в 15:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
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В среду 9 сентября в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет онлайн-встреча с участницей международного вокального конкурса "Ты супер!".
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