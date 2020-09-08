ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квартиры за миллион долларов в Минске. Вот как они выглядят

08.09.2020 16:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На столичном рынке жилья редко, но появляются предложения с ценой в миллион долларов за квартиру. Зачастую это штучные объекты, не имеющие себе аналогов. Например, видовые квартиры на крайних этажах с потрясающим видом из окон. Сейчас на вторичном рынке жилья есть два таких объекта. Как они выглядят и где расположены — в материале REALTY.TUT.BY.

Пентхаус в ЖК «Парус» — 1 млн долларов


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Квартира занимает два самых верхних этажа жилого комплекса «Парус» — 31 и 32-й. Общая площадь - 235,8 квадратного метра, жилая — 126,3.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Вот какое описание дано квартире в объявлении о продаже: «Исходное качество отделки, укладки инженерных сетей и качество оборудования оставляло желать лучшего и взыскательными хозяевами было принято решения о капитальном переустройстве. Был произведен максимально полный возможный демонтаж существующих перегородок, с монолитных участков сбит штукатурный слой до основания, демонтирована стяжка. Произведен демонтаж трасс отопления и отопительных приборов, системы приточно-вытяжной вентиляции. Выполнена монолитная отсечка помещения от возможного проникновения влаги с террасы (монолитный пояс по периметру квартиры, пропитка проникающей гидроизоляции для бетона Penetron, выполнение работ под контролем официального поставщика)».


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

О дизайне квартиры говорится, что проект был выполнен в едином стиле, сдержанном, но с яркими акцентами. Проектированием и реализацией интерьера занималась студия «Интерра».

Пентхаус на Москвина — 1,02 млн долларов


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Чуть больше миллиона долларов просят и за пентхаус в элитном доме на Москвина, 4. Квартира занимает два последних этажа и имеет невероятно большую площадь — 583,2 квадратного метра. Подняться на свой этаж можно по личному чипу.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Жилая площадь квартиры — 348,5 квадратных метров. Ремонт, говорится в объявлении, выполнен из высококачественных материалов (паркетная доска, мраморная плитка).


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

На втором этаже есть отличная возможность организовать пространство по собственному желанию. Также в квартире есть собственная система отопления.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таких объектов на рынке недвижимости всего пару штук.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Крумкачы» оштрафованы на 3375 рублей после матча с «Динамо», где они вышли в футболках против насилия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика