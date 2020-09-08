Квартиры за миллион долларов в Минске. Вот как они выглядят

Источник материала: Tut.by

На столичном рынке жилья редко, но появляются предложения с ценой в миллион долларов за квартиру. Зачастую это штучные объекты, не имеющие себе аналогов. Например, видовые квартиры на крайних этажах с потрясающим видом из окон. Сейчас на вторичном рынке жилья есть два таких объекта. Как они выглядят и где расположены — в материале REALTY.TUT.BY.

Пентхаус в ЖК «Парус» — 1 млн долларов



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Квартира занимает два самых верхних этажа жилого комплекса «Парус» — 31 и 32-й. Общая площадь - 235,8 квадратного метра, жилая — 126,3.



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Вот какое описание дано квартире в объявлении о продаже: «Исходное качество отделки, укладки инженерных сетей и качество оборудования оставляло желать лучшего и взыскательными хозяевами было принято решения о капитальном переустройстве. Был произведен максимально полный возможный демонтаж существующих перегородок, с монолитных участков сбит штукатурный слой до основания, демонтирована стяжка. Произведен демонтаж трасс отопления и отопительных приборов, системы приточно-вытяжной вентиляции. Выполнена монолитная отсечка помещения от возможного проникновения влаги с террасы (монолитный пояс по периметру квартиры, пропитка проникающей гидроизоляции для бетона Penetron, выполнение работ под контролем официального поставщика)».



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

О дизайне квартиры говорится, что проект был выполнен в едином стиле, сдержанном, но с яркими акцентами. Проектированием и реализацией интерьера занималась студия «Интерра».

Пентхаус на Москвина — 1,02 млн долларов



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Чуть больше миллиона долларов просят и за пентхаус в элитном доме на Москвина, 4. Квартира занимает два последних этажа и имеет невероятно большую площадь — 583,2 квадратного метра. Подняться на свой этаж можно по личному чипу.



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Жилая площадь квартиры — 348,5 квадратных метров. Ремонт, говорится в объявлении, выполнен из высококачественных материалов (паркетная доска, мраморная плитка).



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

На втором этаже есть отличная возможность организовать пространство по собственному желанию. Также в квартире есть собственная система отопления.