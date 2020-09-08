«Крумкачы» оштрафованы на 3375 рублей после матча с «Динамо», где они вышли в футболках против насилия

Источник материала: Tut.by

КДК АБФФ оштрафовал «Крумкачы» на 50 и 75 базовых величин (3375 рублей) за задержку и несоблюдение требований по организации матча 1/16 финала Кубка Беларуси против минского «Динамо» (2:0) .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Об этом сообщается в решениях КДК от 4 сентября, которые опубликовал сайт АБФФ, передает «Трибуна».

«Крумкачы» наказаны по статьям 82 и 92 дисциплинарного кодекса.

Статья 82: задержка установленного начала матча по вине команды.

Статья 92: несоблюдение требований и обязательств по организации матчей, определенных документами ФИФА, УЕФА и Ассоциации, в том числе сроков предоставления информации о начале матча, неучастие в организационном совещании, обязательных пресс-конференциях или интервью, необеспечение условий проведения матча.

Напомним, перед матчем «Крумкачы» — «Динамо» Минск хозяева вышли на разминку в майках с надписью «Мы супраць гвалту», кроме того, футболисты обеих команд провели акцию против насилия — первые 100 секунд встречи они просто стояли и хлопали.