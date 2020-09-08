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Xiaomi выпустила майку со встроенным ЭКГ-датчиком
Майка синтетическая, из «поддерживающих мышцы волокон». В районе груди находится датчик со светодиодным кольцом, меняющим цвет в зависимости от частоты сердцебиения. Датчик умеет делать ЭКГ в режиме реального времени за одну минуту. Вся информация передается на смартфон.
Футболку уже можно заказать. В Китае за нее просят $44 в эквиваленте.
мяч футбольный, 4 размер
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Компания Xiaomi пополнила линейку продукции майкой. Да не простой, а с возможностью делать носителю электрокардиограмму без дополнительных устройств — все...
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