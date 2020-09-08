ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина красил забор в деревне Тарасово. После задержания ему пришлось вызвать скорую

08.09.2020 16:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня утром в пристоличной деревне Тарасово мужчина красил забор в красный цвет. На место выехал наряд милиции. Мужчина попытался убежать, но не смог. В распоряжение Onliner попало соответствующее видео. Пострадавший попросил вызвать скорую, через некоторое время приехал экипаж медиков. Пресс-служба УВД по Минской области подтвердила, что скорая действительно выезжала на место происшествия по просьбе мужчины. Что стало причиной его плохого самочувствия — в органах пока не комментируют. Задержание проводили сотрудники департамента охраны. 

Мужчина красил забор в деревне Тарасово. После задержания ему пришлось вызвать скорую
Мужчина красил забор в деревне Тарасово. После задержания ему пришлось вызвать скорую

Видео того, как милиция задерживала мужчину, попало в распоряжение Onliner. Кроме того, мы поговорили с несколькими свидетелями происшествия.

— Я завозила ребенка в садик. Остановилась на красном свете светофора и увидела, как сотрудники милиции замахиваются дубинками на седовласого мужчину. Он попытался перелезть через забор, споткнулся и покатился с горки вниз. Затем попытался подняться на ноги, но вновь упал, — рассказала свидетельница происшествия Наталья. — Я была за рулем и одновременно пыталась контролировать дорожную обстановку. Свернула с дороги, подъехала к месту происшествия. Сотрудники милиции пытались тормошить мужчину, звонить куда-то.

Мужчина красил забор в деревне Тарасово. После задержания ему пришлось вызвать скорую
Мужчина красил забор в деревне Тарасово. После задержания ему пришлось вызвать скорую

Еще одним свидетелем происшествия стал адвокат Сергей Медведев, проживающий в деревне Тарасово. Он проезжал мимо, когда мужчина лежал на земле, а сотрудники милиции стояли рядом. Адвокат решил представлять интересы мужчины и подошел к месту происшествия.

— Когда мы с ребенком ехали в садик, я видел, как мужчина красил забор. Когда я ехал обратно, в сторону офиса, то увидел сотрудников милиции. Я сразу понял, почему они там стоят, поскольку видел, в какие цвета мужчина красил забор. Не смог проехать мимо, остановился, подошел, чтобы сотрудники милиции чувствовали себя связанными каким-то протоколом. На тот момент, когда я подошел к месту происшествия, мужчина лежал на земле, а сотрудники милиции вызывали скорую. Я сказал мужчине, что буду его защищать в качестве адвоката. Приехала скорая, врачи осмотрели мужчину и сказали, что забирают его в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. После этого экипаж скорой помощи удалился в сопровождении конвойной машины милиции. Тяжело было понять, была ли на мужчине кровь, потому что он сильно испачкался в красной краске. Также непонятно, действительно ли у него ЧМТ или медики таким образом пытались уберечь его от применения силы со стороны милиции.

Мужчина красил забор в деревне Тарасово. После задержания ему пришлось вызвать скорую
Мужчина красил забор в деревне Тарасово. После задержания ему пришлось вызвать скорую

В МВД нам пообещали, что вскоре предоставят официальный комментарий. Мы сразу же его опубликуем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром в пристоличной деревне Тарасово мужчина красил остановку и забор вдоль дороги в белый и красный цвета, писал на ограждении политические лозунги. На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Компания Nissan заявила о «прорыве» в производстве композитных деталей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика