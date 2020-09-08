Мужчина красил забор в деревне Тарасово. После задержания ему пришлось вызвать скорую

Источник материала: Onliner

Сегодня утром в пристоличной деревне Тарасово мужчина красил забор в красный цвет. На место выехал наряд милиции. Мужчина попытался убежать, но не смог. В распоряжение Onliner попало соответствующее видео. Пострадавший попросил вызвать скорую, через некоторое время приехал экипаж медиков. Пресс-служба УВД по Минской области подтвердила, что скорая действительно выезжала на место происшествия по просьбе мужчины. Что стало причиной его плохого самочувствия — в органах пока не комментируют. Задержание проводили сотрудники департамента охраны.









Видео того, как милиция задерживала мужчину, попало в распоряжение Onliner. Кроме того, мы поговорили с несколькими свидетелями происшествия.

— Я завозила ребенка в садик. Остановилась на красном свете светофора и увидела, как сотрудники милиции замахиваются дубинками на седовласого мужчину. Он попытался перелезть через забор, споткнулся и покатился с горки вниз. Затем попытался подняться на ноги, но вновь упал, — рассказала свидетельница происшествия Наталья. — Я была за рулем и одновременно пыталась контролировать дорожную обстановку. Свернула с дороги, подъехала к месту происшествия. Сотрудники милиции пытались тормошить мужчину, звонить куда-то.









Еще одним свидетелем происшествия стал адвокат Сергей Медведев, проживающий в деревне Тарасово. Он проезжал мимо, когда мужчина лежал на земле, а сотрудники милиции стояли рядом. Адвокат решил представлять интересы мужчины и подошел к месту происшествия.

— Когда мы с ребенком ехали в садик, я видел, как мужчина красил забор. Когда я ехал обратно, в сторону офиса, то увидел сотрудников милиции. Я сразу понял, почему они там стоят, поскольку видел, в какие цвета мужчина красил забор. Не смог проехать мимо, остановился, подошел, чтобы сотрудники милиции чувствовали себя связанными каким-то протоколом. На тот момент, когда я подошел к месту происшествия, мужчина лежал на земле, а сотрудники милиции вызывали скорую. Я сказал мужчине, что буду его защищать в качестве адвоката. Приехала скорая, врачи осмотрели мужчину и сказали, что забирают его в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. После этого экипаж скорой помощи удалился в сопровождении конвойной машины милиции. Тяжело было понять, была ли на мужчине кровь, потому что он сильно испачкался в красной краске. Также непонятно, действительно ли у него ЧМТ или медики таким образом пытались уберечь его от применения силы со стороны милиции.









В МВД нам пообещали, что вскоре предоставят официальный комментарий. Мы сразу же его опубликуем.