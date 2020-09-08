Вывесила флаг на лоджии — получила повестку. К жительнице «Новой Боровой» пришла милиция

Источник материала: Onliner

Удивительное рядом. Еще вчера мы считали, что мой дом — моя крепость, а цвет штор и декора стоит выбирать исключительно на свой вкус, а уже сегодня оказывается, что в городе работает «полиция моды», которая лучше знает, что можно, а что нельзя собственнику квартиры. Одна из жительниц «Новой Боровой» — квартала — очага народного протеста — сегодня получила повестку, согласно которой должна явиться в милицию по очень нетипичному вопросу.

Как и многие жители столицы, Ксения на лоджии своей квартиры повесила бело-красно-белый флаг. Девушке так нравится. Но, увы, выяснилось, что ее подход к оформлению собственных метров не разделяют силовики.





— Произошло все сегодня утром: я отвела дочку в детский сад, а потом вернулась домой, чтобы взять вещи и ехать в офис. Когда поднялась на свой этаж, увидела, что возле тамбура стоят два милиционера в форме и масках. Как только я начала открывать дверь, они, не мешая мне это делать, стали спрашивать, кто живет в квартире, называя мой номер, кто ее собственник. А когда узнали, что в квартире живу я, уточнили, висит ли у меня флаг. Естественно, я сказала, что висит: мне он нравится, — рассказывает девушка.

После этого Ксения зашла в квартиру, взяла телефон и записала имена-фамилии силовиков, которые пришли к ней в гости. Те скрывать информацию не стали.

— Дальше выяснилось, что они хотят вручить мне повестку: мол, я должна явиться в отдел в качестве свидетеля по административному делу, которое будет заведено на собственника квартиры. Но в результате в повестке оказалось вписано мое имя в качестве человека, против которого начат административный процесс.





Я пыталась у них выяснить, в чем проблема нахождения флага на лоджии — она же моя! У меня там еще цветы в горшках стоят, они тоже что-то нарушают? Герань вообще красного цвета. Но оказалось, нет: цветы можно, а вот флаг нельзя. Почему именно, они объяснить не смогли. В какой-то момент я почувствовала себя плохо: у меня начали трястись руки, полились слезы, я им высказала все, что думаю: приходят и доводят людей до истерики. Тогда они предложили вызвать мне скорую и передали медикам. Большое спасибо соседям, которые поддержали меня, увидев ситуацию: поотчитывали силовиков, уточнили, не задержана ли я, все ли в порядке.

Флаг я не сняла и не собираюсь этого делать: не вижу проблемы: моя лоджия, он висит внутри, а не снаружи, фасад не затронут, какие еще могут быть вопросы. Я несколько раз перечитала статью, которую мне вменяют, и не поняла, что именно я нарушаю. Да и вообще она в большей степени относится к обслуживающим организациям, а не частным лицам. На всякий случай набрала еще и председателя — она подтвердила: на своей территории я могу вывешивать что хочу.

Но самое главное, милиционеры не говорили мне, что я должна его снять. Завтра пойду в отдел и послушаю, что мне скажут, чем объяснят такое требование. Потому что мне непонятно. В общем, явлюсь завтра «в качестве лица».

Статья 21.14, по которой могут привлечь Ксению, звучит так: «Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов». А именно: «1. Загромождение улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования строительными материалами и другими предметами — влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от пяти до десяти базовых величин, а на юридическое лицо — от десяти до двадцати базовых величин.

2. Нарушение других правил благоустройства и содержания населенных пунктов — влечет наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо — от двадцати до ста базовых величин».

Получается, что загромождать улицы и дворы сильно дешевле, чем вывешивать флаги на собственной лоджии. Если, конечно, эти действия можно «подписать» под нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов. Onliner на связи с Ксений. В пресс-службе УВД Минского облисполкома, в свою очередь, объяснили, что не каждое «приглашение» в милицию заканчивается наказанием, в отделе могут опросить и отпустить с миром: «Если будет составлен протокол, а суд признает вину гражданки, будет подготовлен комментарий».