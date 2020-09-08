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Латушко прокомментировал слова Лукашенко о выборах

08.09.2020 16:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Экс-министр культуры Павел Латушко считает, что Александр Лукашенко хочет потянуть время, предлагая выборы после изменений в Конституции

Экс-министр культуры, бывший директор театра Имени Янки Купалы и член президиума Координационного совета Павел Латушко прокомментировал заявления Лукашенко о том, что досрочные выборы возможны только после изменений в Конституции.

«Это игра на время, чтобы создать условия для сохранения действующей власти. Но это невозможно в сегодняшней ситуации, когда народ категорически против. Нельзя проводить выборы после конституционной реформы. Это растягивание во времени. Это годы. А значит это годы стагнации, нарушения прав человека, новых политзаключенных и выдворения людей исходя из ихполитических взглядов», — передает слова Павла Латушко «Интерфакс-Запад».

«Выборы надо проводить уже завтра при понимании того, что будут освобождены все политзаключенные, прекращено преследование инакомыслящих, создана здоровая атмосфера в стране и восстановлена законность», — сказал он.

Выборы, по словам экс- министра культуры, должны быть прямые, честные и  открытые. Их можно проводить одновременно с конституционной реформой, но никак не после, считает он.

Латушко считает, что Лукашенко хочет потянуть время, предлагая выборы после изменений в Конституции

 
 
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Экс-министр культуры Павел Латушко считает, что Александр Лукашенко хочет потянуть время, предлагая выборы после изменений в Конституции
 
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