Фестиваль пива Minsk Craft Beer Fest переносится на следующий год

Источник материала: Tut.by

Седьмой фестиваль пива Minsk Craft Beer Fest переносят на следующий год. Изначально он должен был пройти весной, но его отложили на лето , а после и на осень. Стало известно, что мероприятие снова переносится: теперь на апрель 2021 года. Точную дату организаторы обещают назвать позже.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: vk.com/minskcraftbeerfest

Организаторы Minsk Craft Beer Fest говорят, что такое решение продиктовано ситуацией в стране.

— Мы не можем гарантировать безопасность гостям и участникам фестиваля, когда одни наши друзья и партнеры задержаны, а другие были вынуждены покинуть Беларусь, — комментируют они.

Все ранее купленные билеты на VII Minsk Craft Beer Fest будут действительны и на новую дату. На данный момент продажи билетов остановлены до ее объявления.

Традиционно Minsk Craft Beer Fest проходит два раза в год: весной и осенью, каждый раз собирая более трех тысяч гостей в культурном хабе Ок16. Более 100 пивоварен из разных стран варят свои лучшие сорта и новинки специально для Минска.

Minsk Craft Beer Fest Где: Ок16

Когда: апрель 2021 года

Сколько: от 25 рублей

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