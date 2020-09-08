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Фестиваль пива Minsk Craft Beer Fest переносится на следующий год
Источник материала: Tut.by
Седьмой фестиваль пива
Организаторы Minsk Craft Beer Fest говорят, что такое решение продиктовано ситуацией в стране.
— Мы не можем гарантировать безопасность гостям и участникам фестиваля, когда одни наши друзья и партнеры задержаны, а другие были вынуждены покинуть Беларусь, — комментируют они.
Все ранее купленные билеты на VII Minsk Craft Beer Fest будут действительны и на новую дату. На данный момент продажи билетов остановлены до ее объявления.
Традиционно Minsk Craft Beer Fest проходит два раза в год: весной и осенью, каждый раз собирая более трех тысяч гостей в культурном хабе Ок16. Более 100 пивоварен из разных стран варят свои лучшие сорта и новинки специально для Минска.
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Седьмой фестиваль пива Minsk Craft Beer Fest переносят на следующий год. Изначально он должен был пройти весной, но его отложили на лето, а после и на осень. Стало известно,...
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