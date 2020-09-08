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Фестиваль пива Minsk Craft Beer Fest переносится на следующий год

08.09.2020 16:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Седьмой фестиваль пива Minsk Craft Beer Fest переносят на следующий год. Изначально он должен был пройти весной, но его отложили на лето, а после и на осень. Стало известно, что мероприятие снова переносится: теперь на апрель 2021 года. Точную дату организаторы обещают назвать позже.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: vk.com/minskcraftbeerfest

Организаторы Minsk Craft Beer Fest говорят, что такое решение продиктовано ситуацией в стране.

— Мы не можем гарантировать безопасность гостям и участникам фестиваля, когда одни наши друзья и партнеры задержаны, а другие были вынуждены покинуть Беларусь, — комментируют они.

Все ранее купленные билеты на VII Minsk Craft Beer Fest будут действительны и на новую дату. На данный момент продажи билетов остановлены до ее объявления.

Традиционно Minsk Craft Beer Fest проходит два раза в год: весной и осенью, каждый раз собирая более трех тысяч гостей в культурном хабе Ок16. Более 100 пивоварен из разных стран варят свои лучшие сорта и новинки специально для Минска.

Minsk Craft Beer Fest

Где: Ок16
Когда: апрель 2021 года
Сколько: от 25 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Седьмой фестиваль пива Minsk Craft Beer Fest переносят на следующий год. Изначально он должен был пройти весной, но его отложили на лето, а после и на осень. Стало известно,...
 
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