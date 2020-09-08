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Штаб Бабарико узнал, где находится Мария Колесникова

08.09.2020 16:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В телеграм-канале штаба Бабарико появилось сообщение о предположительном местонахождении Марии Колесниковой. 

«В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257. 247768, Гомельская обл., Мозырский р-н, н.п. Прудок). 

Как мы писали раньше, в телефонной беседе с адвокатом Марии Колесниковой Максимом Знаком оперативный дежурный сообщил, что не знает о фактах задержания кого-либо в пункте пропуска Александровка. В интересах Марии Колесниковой был заключен договор с адвокатом из г. Мозыря, который подал в в/ч 1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера, ему также сообщили о том, что Марии Колесниковой в данной военной части нет. 

При этом Государственный пограничный комитет, подтвердивший задержание, также не сообщил, ни кто задерживал Марию Колесникову, ни по каким основаниям она задержана.  

Ранее Белорусский Хельсинкский Комитет направил в Рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям сообщение по ситуации с похищением Марии Колесниковой. Рабочая группа просит провести расследования и уведомить о результатах. Мы надеемся, что поданное сообщение позволит оперативно выяснить судьбу Марии Колесниковой и прекратить практику насильственных исчезновений оппонентов действующей власти. 

Одновременно мы обращаемся к беларуским властям с требованием сообщить о месте нахождения Марии Колесниковой, а в случае ее удержания представителями власти – незамедлительно освободить и в полном объеме обеспечить ее право на защиту и другие процессуальные гарантии, предусмотренные международными договорами Республики Беларусь и национальным законодательством». 

Напомним, вчера представитель президиума КС Мария Колесникова пропала – люди в гражданском посадили ее в бус и увезли в неизвестном направлении. Вместе с ней исчезли Антон Родненков и Иван Кравцов. Сегодня все трое нашлись на беларуско-украинской границе в весьма странных обстоятельствах. Уже известно, что Антон и Иван попали на территорию Украины, где находится все это время никто не знал. 

 
 
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В телеграм-канале штаба Бабарико появилось сообщение о предположительном местонахождении Марии Колесниковой.  «В наш штаб из нескольких анонимных источников...
 
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