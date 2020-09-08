Новый виток абсурда: за БЧБ на балконах минчанам начали приносить повестки в РУВД

Источник материала: KYKY

Не секрет, что сейчас по всему Минску люди вывешивают на окнах и квартирах своих домов БЧБ-флаги. Некоторые из них пытаются снимать при помощи МЧС и даже «альпинистов». Другие собственноручно срывают неизвестные люди в масках (правда, люди потом вешают новые флаги).

Сегодня мы узнали о новом «методе» ликвидировать БЧБ в городе: жительница Новой Боровой Ксения Цыганок получила повестку в РУВД, так как ее флаг на балконе попадает под статью КоАП за нарушение правил благоустройства, сообщает TUT.by. Причем такие повестки в Новой Боровой получила не только Ксения. Рассказываем обо всем по порядку.

Ксения живет в доме по улице Леонардо да Винчи, 2. Утром 8 сентября, когда она возвращалась из детского сада ребенка, у двери своей квартиры Ксения встретила двух милиционеров. По ее просьбе они представились, показали документы и спросили, висит ли у нее на балконе БЧБ. Ксения ответила, что флаг действительно висит – и повесила туда его она сама. Милиционеры начали спрашивать, зачем Ксения это сделала и попытались объяснить, что флаг на балконе размещать нельзя.

Затем Ксении попытались вручить повестку об административном деле по ч.2 ст. 21.14 КоАП «Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов». В ней было сказано, что Ксении нужно явиться 9 сентября к замначальника УВД Минского райисполкома. Тут надо уточнить, что Ксения арендует квартиры, так что ее приглашали в РУВД как свидетеля, а не лица, в отношении которого начали процесс.

Она отказалась брать повестку, потому что милиционеры начали снимать Ксению на камеру. В итоге у девушки случился срыв: «Я завелась, начала сильно нервничать. Все было вежливо и функционально, на меня никто не повышал голос, но у нас в стране было полно ситуаций, когда людей вызывают в милицию, а они оттуда не выходят — их закрывают на 3 суток или 15, не пойми по какой причине. Меня это сильно испугало. Я плачу, не могу остановиться, сказала милиции, что они довели меня до нервного срыва своими претензиями. Они вызвали мне скорую», – рассказала Ксения.

Медики оказали Ксении помощь, а милиционеры в итоге просто оставили повестку в двери квартиры.

Это не единичный случай

Ксения рассказала, что в общих чатах Новой Боровой уже писали о том, что люди в масках ходят по району и записывают номера квартир, где висят БЧБ. Потом выяснилось, что другие жильцы дома Ксении получили точно такие же повестки, как и она – с требованием явиться на встречу с заместителем начальника Минского РУВД.

Фото обложки: Facebook Андрея Свибовича.