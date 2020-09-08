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Генсек НАТО обсудил с властями Польши и Прибалтики обстановку в Беларуси и Навального

08.09.2020 16:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с главами МИД Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в ходе которых обсудил, в частности, кризис в Беларуси и ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном во вторник в Брюсселе, передает ТАСС.

"Генеральный секретарь подчеркнул, что НАТО внимательно следит за развитием событий в Беларуси, и призвал белорусские власти продемонстрировать полное уважение основных прав, включая свободу слова и право на мирный протест. Он также выразил серьезную озабоченность в связи с произвольными задержаниями и похищениями оппозиционных деятелей, назвав их неприемлемыми нарушениями международных норм", - отмечается в нем.

По словам Столтенберга, "Североатлантический союз остается бдительным, строго оборонительным и готовым сдерживать любую агрессию против союзников по НАТО". "Никакого наращивания НАТО в регионе нет, и министры согласились с генеральным секретарем, что никто не должен использовать необоснованные претензии в качестве предлога для расправы с мирными белорусскими протестующими", - говорится в заявлении.

Кроме того, генсек НАТО и главы МИД обсудили ситуацию с Навальным. "Союзники едины в осуждении этого нападения и призывают Россию срочно продемонстрировать прозрачность и привлечь виновных к ответственности. Союзники также призывают Россию немедленно раскрыть соответствующую информацию Организации по запрещению химического оружия", - говорится в документе.

 
 
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с главами МИД Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в ходе которых обсудил, в частности, кризис в Беларуси и ситуацию с...
 
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