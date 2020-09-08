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Власти Беларуси штрафуют товарищества собственников за БЧБ на домах

08.09.2020 16:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Председатель товарищества собственников одного из домов в Минске сегодня оштрафован на 783 рубля (300 долларов) за нарушение законодательства о пожарной безопасности.

Проверки в товариществе начались после того, как на доме был вывешен огромный бело-красно-белый флаг.

Согласно части 1 статьи 23.56 КоАП максимальный размер штрафа составляет 30 базовых величин. Председателю товарищества сделали снисхождение и оштрафовали на 29 базовых величин, сообщает Еврорадио.

Сегодня появилась информация о том, что жильцы домов, у которых на окнах и на балконах вывешены БЧБ флаги, начали получать повестки в суд за нарушение статьи 21.14 КоАП (нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов).

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель товарищества собственников одного из домов в Минске сегодня оштрафован на 783 рубля (300 долларов) за нарушение законодательства о пожарной...
 
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