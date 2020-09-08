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Штаб: Колесникова находится в Мозырском погранотряде

08.09.2020 16:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257), сообщил штаб Виктора Бабарико со ссылкой на информацию, поступившую из нескольких анонимных источников.

В интересах Марии Колесниковой был заключен договор с адвокатом из г. Мозыря, который подал в в/ч 1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера. Однако, там ему сообщили о том, что Марии Колесниковой в данной военной части нет.

Государственный пограничный комитет, подтвердивший задержание, также отказался сообщить, кто и на каких основаниях задерживал Марию Колесникову.

Ранее Белорусский Хельсинкский Комитет направил в Рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям сообщение по ситуации с похищением Марии Колесниковой. Рабочая группа просит провести расследования и уведомить о результатах. Мы надеемся, что поданное сообщение позволит оперативно выяснить судьбу Марии Колесниковой и прекратить практику насильственных исчезновений оппонентов действующей власти.

«Одновременно мы обращаемся к беларусским властям с требованием сообщить о месте нахождения Марии Колесниковой, а в случае ее удержания представителями власти – незамедлительно освободить и в полном объеме обеспечить ее право на защиту и другие процессуальные гарантии, предусмотренные международными договорами Республики Беларусь и национальным законодательством», - говорится в сообщении штаба.

 
 
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Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257), сообщил штаб Виктора Бабарико со ссылкой на информацию, поступившую из...
 
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