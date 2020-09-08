Принуждение к народцу

Точно также, как Шариков в «Очистке» давил бездомных котов, омоновцы в масках и балаклавах с помощью дубинок давят любое инакомыслие, а швондеры всех уровней отдают им команды «Фас!». И закончится все точно также как в бессмертной повести – примерившую человеческий облик собаку вновь превратят в дворнягу.





Не хочется никого обидеть, но я бы на месте узаконенных сегодня садистов не обольщался насчет дня завтрашнего. Как и по поводу того, что кого-то забудут или не вычислят. Возможно, некоторым и не придется ответить, но в том, что крайними назначат самых ретивых церберов, лично у меня сомнений нет никаких.





Более того, я практически уверен, что со всех одиозных документов и телефонных разговоров делаются копии и ждут того момента, когда станут спасением чьей-то шкуры.





Если кто помнит, один из первых коррупционных скандалов этой власти был связан с печально известными фирмой «Торгэкспо» и фондом Махмуда Эсамбаева. Дабы не утомлять подробностями, акцентирую только на том, что для контрабанды на границе «отрыли окно», а, когда тайное стало явным, в Колодищах арестовали целый эшелон.





Так вот.

Много лет спустя один из самых известных исчезнувших (то есть убитых), предшественник гражданки Ермошиной на посту председателя ЦИК, Виктор Гончар показывал мне стопку копий тех накладных. В них было зафиксировано всё. До бутылки водки и пачки сигарет.





Не удивлюсь, если и сейчас, подобная «бухгалтерия» ведется с особой тщательностью. А все ссылки на то, что бесчинствовали «не мы, а кто-то приезжий» не надежней самого гнилого фигового листка.





Было бы желание во всем скрупулезно разобраться…

Меня, например, просто «умиляет», как «ищут» убийц Александра Тарайковского. Дескать, «следы ведут к неизвестным в масках». Ни с кем не собираюсь спорить. Сейчас гораздо важнее другое.

Зачем молодечненцы кормят начальников местной милиции, прокуратуры, следственного комитета, КГБ. А если бы омоновскую балаклаву надел Чикатило, они бы тоже не помешали ему убивать?





За что им платят немаленькие зарплаты?





К слову, пошли разговоры, что некоторым в масках и без за прошлый месяц заплатили в 8-10 раз больше обычного, и они бросились в банки доказывать свою кредитоспособность.





Мне же в этой связи вспомнилось, как в Израиле экскурсовод нам показывал «дерево Иуды». По преданию, на нем повесился Иуда после того, как за тридцать сребреников предал Иисуса Христа. Весь год дерево стоит голое, словно засохшее, и только на Пасху покрывается розовыми цветками.





Насколько детали здесь безупречны, судить не берусь, но легенда красивая и поучительная. В первую очередь для тех, кто выбрал иудинскую подлость и кто им помогает распространять сплетни «о деньгах оппозиции».

Совсем недавно по этому поводу вновь грустно смеялся - одна обладательница самой известной хоккейно-вратарской фамилии утверждала соседям, что знает таксы тех, кто стоит в протестных цепях. Дескать, взрослому там платят тридцать рублей, а детям по шесть.





Лично я нечто подобное слышу уже почти четверть века, но еще не разу не видел счастливого обладателя легко заработанных денег. Предполагаю, что, если бы всё было правдой, первыми махали бы цветами проезжающим машинам именно те, кто подобные слухи и распространяет…





У меня тоже немало вопросов к некоторым нынешним лидерам протестов. И не только материального плана. Но всё это потом – после победы. Сейчас же хочется высказать восхищение авторам неологизма про «крепкий картошек».





На мой взгляд, так и надо, ибо только ирония может помешать сделать народ народцем. «Крепкий картошек» не так спорно, как «таракан», и нет так обидно, как «трехпроцентный».