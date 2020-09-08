Штаб Виктора Бабарико: Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде









Ранее в телефонной беседе с адвокатом Марии Колесниковой Максимом Знаком оперативный дежурный сообщил, что не знает о фактах задержания кого-либо в пункте пропуска Александровка.





В интересах Марии Колесниковой был заключен договор с адвокатом из г. Мозыря, который подал в в/ч 1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера, ему также сообщили о том, что Марии Колесниковой в данной военной части нет.





При этом Государственный пограничный комитет, подтвердивший задержание, также не сообщил, ни кто задерживал Марию Колесникову, ни по каким основаниям она задержана.





Ранее Белорусский Хельсинкский Комитет направил в Рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям сообщение по ситуации с похищением Марии Колесниковой. Рабочая группа просит провести расследования и уведомить о результатах.





В штабе надеются, что поданное сообщение позволит оперативно выяснить судьбу Марии Колесниковой и прекратить практику насильственных исчезновений оппонентов действующей власти.





Одновременно Штаб обращаеися к беларусским властям с требованием сообщить о месте нахождения Марии Колесниковой, а в случае ее удержания представителями власти – незамедлительно освободить и в полном объеме обеспечить ее право на защиту и другие процессуальные гарантии, предусмотренные международными договорами Республики Беларусь и национальным законодательством.