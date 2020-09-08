В Минск прибыл лидер польской «Солидарости» Петр Дуда

Председатель независимого профсоюза Польши «Солидарность» Петр Дуда прибыл в Минск по приглашению руководителя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука.



Фото Rafał Guz / PAP

Дуда начал свои визит с возложения цветов к народному мемориалу погибшего в ходе акции протеста Александра Тарайковского на улице Пушкина.

Петр Дуда уже провел встречи с представителями посольства Польши в Беларуси и с Александром Ярошуком.

«Для меня большая честь приехать в час исторических событий в Беларуси. Белорусское общество проснулось, организуется и его уже не остановить. Так было и в Польше, но мы ждали еще девять лет после появления «Солидарности», — сказал Дуда в комментарии для Радыё Свабода .

Как отметил Александр Ярошук, визит лидера польской «Солидарности» означает больше, чем любые письмо в поддержку, «которые мы сейчас получаем в большом количестве».

«Это исключительное событие для рабочих Беларуси, сражающихся за то, чтобы восстановить свободу», — считает Ярошук.