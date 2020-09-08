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В Минск прибыл лидер польской «Солидарости» Петр Дуда
Источник материала: Навiны
Председатель независимого профсоюза Польши «Солидарность» Петр Дуда прибыл в Минск по приглашению руководителя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука.
Дуда начал свои визит с возложения цветов к народному мемориалу погибшего в ходе акции протеста Александра Тарайковского на улице Пушкина.
Петр Дуда уже провел встречи с представителями посольства Польши в Беларуси и с Александром Ярошуком.
«Для меня большая честь приехать в час исторических событий в Беларуси. Белорусское общество проснулось, организуется и его уже не остановить. Так было и в Польше, но мы ждали еще девять лет после появления «Солидарности», — сказал Дуда в комментарии для
Как отметил Александр Ярошук, визит лидера польской «Солидарности» означает больше, чем любые письмо в поддержку, «которые мы сейчас получаем в большом количестве».
«Это исключительное событие для рабочих Беларуси, сражающихся за то, чтобы восстановить свободу», — считает Ярошук.
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Председатель независимого профсоюза Польши «Солидарность» Петр Дуда прибыл в Минск по приглашению руководителя Белорусского конгресса демократических...
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