Фотофакт. Под Слонимом загорелся цех по выращиванию кур

Слонимские спасатели и работники сельхозпредприятия ликвидировали пожар в здании птичника, сообщили в областном управлении МЧС.



Фото: МЧС

Инцидент произошел днем 7 сентября в деревне Задворье. Из-под кровли здания над бытовыми помещениями шел дым. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на помещения, где находились около 7,4 тыс. цыплят. Эвакуация не проводилась.

На ликвидацию пожара потребовалось около получаса. Огнем повреждены перекрытие и кровля на площади 120 кв.м.

Основная рассматриваемая версия произошедшего — короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении.