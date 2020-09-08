|
Марию Колесникову, вероятно, держат на территории войсковой части в Мозырском районе
Источник материала: Навiны
Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде на территории войсковой части 1257 в населенном пункте Прудок. Об этом со ссылкой на нескольких анонимных источников
В интересах Марии Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря, который подал в войсковую часть 1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера. В данной войсковой части адвокату сообщили, что Марии Колесниковой у них нет.
Государственный пограничный комитет, подтвердивший задержание, не сообщил ни основания задержания Колесниковой, ни структуру, проведшую задержание.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде на территории войсковой части 1257 в населенном пункте Прудок.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)