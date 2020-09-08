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Марию Колесникову, вероятно, держат на территории войсковой части в Мозырском районе

08.09.2020 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде на территории войсковой части 1257 в населенном пункте Прудок. Об этом со ссылкой на нескольких анонимных источников сообщает телеграм-канал штаба Бабарико.

В интересах Марии Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря, который подал в войсковую часть 1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера. В данной войсковой части адвокату сообщили, что Марии Колесниковой у них нет.

Государственный пограничный комитет, подтвердивший задержание, не сообщил ни основания задержания Колесниковой, ни структуру, проведшую задержание.

 

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Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде на территории войсковой части 1257 в населенном пункте Прудок.
 
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