Проспект Дзержинского будет частично закрыт для движения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Проспект Дзержинского в Минске будет частично перекрыт для автомобильного движения, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Причина ограничений – укладка асфальта. Движение будет закрыто в ночь с 8 на 9 сентября с 23:30 до 4:30 на участке от переулка Домашевского до улицы Клары Цеткин, включая полукольцо площади Богушевича и участок улицы Клары Цеткин от площади Мясникова до площади Богушевича.

"Далее в ночное время с 9 на 10, с 10 на 11 и с 11 на 12 сентября с 23:30 до 04:30 предусмотрено поэтапное ограничение движения по указанным направлениям без закрытия", - проинформировала Госавтоинспекция.

Ремонтные работы в районе улицы Клары Цеткин начались 2 сентября. Также для движения в Минске была закрыта площадь Богушевича в связи со скорым открытием новой станции метро.