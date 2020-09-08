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Проспект Дзержинского будет частично закрыт для движения

08.09.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Проспект Дзержинского в Минске будет частично перекрыт для автомобильного движения, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

YouTube / ГУВД Мингорисполкома
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Причина ограничений – укладка асфальта. Движение будет закрыто в ночь с 8 на 9 сентября с 23:30 до 4:30 на участке от переулка Домашевского до улицы Клары Цеткин, включая полукольцо площади Богушевича и участок улицы Клары Цеткин от площади Мясникова до площади Богушевича.

"Далее в ночное время с 9 на 10, с 10 на 11 и с 11 на 12 сентября с 23:30 до 04:30 предусмотрено поэтапное ограничение движения по указанным направлениям без закрытия", - проинформировала Госавтоинспекция.

Ремонтные работы в районе улицы Клары Цеткин начались 2 сентября. Также для движения в Минске была закрыта площадь Богушевича в связи со скорым открытием новой станции метро.

 
Теги: Минск
 
 
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Ремонтные работы пройдут ночью с 8 на 9 сентября на участке от переулка Домашевского до улицы Клары Цеткин.
 
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