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Товарищества собственников двух «протестующих» домов оштрафованы на крупную сумму

08.09.2020 17:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Двор многоэтажек в районе улицы Червякова и Сморговского тракта в эти дни привлекает много внимания органов внутренних дел, а также сотрудников МЧС и санстанции. С прошлой недели в товарищества собственников домов, жильцы которых участвуют в протестной активности, приходили всевозможные проверки. И сегодня санстанция выписала товариществам двух высоток — на Червякова, 62 и Сморговском тракте, 3 — крупные штрафы: по 250 базовых величин, или 6750 рублей, каждому дому.

Штрафы выписаны в соответствии со статьей 16.8 КОАП РБ: «Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов».

Вот как ситуацию комментирует председатель товарищества собственников обоих домов.

— У нас была проверка санстанции, которая составила протокол о нарушении. Нам вменяют несвоевременно проведенные испытания вентиляционной системы встроенных помещений. Такие испытания проводятся раз в три года. Я работаю председателем товарищества собственников этих домов полтора года, но, по информации предыдущего председателя, эти испытания проводились. Сейчас мы занимаемся поиском документов об этих испытаниях: в большой кипе документов и папок мы пытаемся найти эти протоколы. Вывешивания флагов этот штаф не касается. По части украшения двора санстанция к нам претензий не имеет.

 
 
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Двор многоэтажек в районе улицы Червякова и Сморговского тракта в эти дни привлекает много внимания органов внутренних дел, а также сотрудников МЧС и...
 
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