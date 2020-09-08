Сожгли кресло велика, поставили на козырек. «Колобайк» отмечает рост вандализма в регионах

Источник материала: Onliner

В прошлом году вандализм по отношению к шеринговым байкам отмечался в Минске, но в итоге воры и хулиганы успокоились. В этом году бизнес «шагнул» в регионы и столкнулся с той же бедой, по крайней мере можно сказать, ее не удалось избежать в первом сезоне. В компании привели несколько примеров и напомнили об ответственности.

Недавно рассказывали о проблемах в Пинске. На фото ниже — несколько примеров последствий вандализма.





«В Гродно, Лиде, Гомеле, к сожалению, также встречаются подобные инциденты, — констатировал Григорий, директор компании „МойРовар“, занимающейся велошерингом с „Колобайком“. — Приведу несколько последних примеров для иллюстрации ситуации:

В Гродно на ул. Фолюша был обнаружен велосипед со сгоревшими сиденьем, болотником и шиной заднего колеса. Октябрьский ОВД сейчас проводит проверку.









В Гомеле велосипед оказался в квартире мужчины в доме на улице Хмельницкого. Сотрудники компании не могли достать байк из жилища. Пришлось обращаться в РОВД. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье „Кража“.

Также в Гомеле (на ул. Богданова) два велосипеда были разобраны неизвестными. Похитили солнечную панель (на корзинке), ручки, вырвали тросики и спицы. Один из великов стоял на крыше подъезда. Железнодорожным РОВД назначена проверка».





К сожалению, череда актов вандализма не заканчивается. «Буквально сегодня узнали об еще двух разбитых в Гомеле велосипедах, — говорит Григорий. — Всего за месяц испорчено шесть велосипедов. В ряде случаев виновные установлены, а в связи со значительной стоимостью вреда, возбуждены уголовные дела. По остальным инцидентам ведется проверка».





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