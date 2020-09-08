В «протестные» дни в метро можно проехать бесплатно? Как компенсировать поездку, если поезд прошел мимо

Источник материала: Onliner

Только за первую неделю этого месяца минское метро частично закрывалось дважды — первого и седьмого сентября. А если пытаться вспомнить, сколько раз невозможно было зайти и выйти на нужных станциях с начала августа, — со счету собьешься. Самые «популярные» в этом плане станции — Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа. К ним добавляются станции второй ветки — Пушкинская и Немига. Понятно, что все делается «в целях обеспечения безопасности пассажиров», что, впрочем, совсем не отменяет того факта, что у многих сорвались запланированные поездки и «прогорели» предоплаченные проездные.

Но выход из ситуации есть, и его опробовала на себе минчанка Виктория.

— В это воскресенье около 12 часов дня я спустилась в метро. Только бросила жетончик в турникет, как услышала объявление, что поезда не будут останавливаться на нескольких станциях, в том числе и на Купаловской, куда мне как раз было нужно, — рассказывает девушка. — Делать нечего — поехала дальше, чем планировала, до «Первомайской». Пока вынужденно путешествовала, решила погуглить, что делать, — не должно же быть такого, что поездка просто так срывается. Выяснилось, что в подобных случаях метрополитен должен «выплачивать» компенсацию: то есть, деньги на руки тебе никто не даст, как и жетончик, но зато можно получить товарный чек, который «символизирует» жетон.

Выйдя на «Первомайской», девушка, в отличие от всех остальных пассажиров, проследовала не к турникетам на выход, а обратилась в кассу с просьбой выдать товарный чек.





— Кассир сразу поняла, о чем речь. Без вопросов выписала товарный чек. По нему я потом возвращалась домой, не покупая себе жетон. «Отоварить» этот чек очень просто: вместо того, чтобы идти к турникетам, подходишь к охраннику, который стоит возле них, и отдаешь листик в руки. Затем спокойно проходишь. Как я поняла, все сотрудники проинструктированы и знают о таком виде компенсации, — заключает Виктория.

С жетончиком все понятно, а как быть тем, у кого, например, безлимитные проездные? Или тем, кому пришлось воспользоваться такси, так как подземка была недоступна? В Минском метрополитене Onliner подтвердили, что механизмы компенсации действительно предусмотрены, организация работает со всеми обращениями граждан. Оперативно предоставить информацию по всем сценариям на предприятии не смогли, поэтому редакция отправила в метрополитен официальный запрос. Как только мы получим ответы, обязательно их опубликуем.