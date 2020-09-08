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ГАИ: площадь Богушевича будут ремонтировать поэтапно, по ночам, без полного перекрытия (обновлено)

08.09.2020 17:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На прошлой неделе городские власти анонсировали изменение дорожного движения на площади Богушевича. По данным Мингорисполкома, работы будут проводиться в ночное время. Сегодня в ГАИ Минска подтвердили: начиная с сегодня движение будут поэтапно перекрывать с 23:30 до 04:30.

ГАИ: площадь Богушевича будут ремонтировать поэтапно, по ночам, без полного перекрытия (обновлено)

Известно, что задачу ремонтировать площадь именно по ночам поставил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. «Сегодня у нас достаточно ресурсов, чтобы проводить строительные или ремонтные работы на главных магистралях города, не доставляя лишних неудобств участникам дорожного движения, — цитирует его пресс-служба Мингорисполкома. — Останавливать город по причине ремонта никто не будет. Все работы должны проводиться ночью».






ГАИ: площадь Богушевича будут ремонтировать поэтапно, по ночам, без полного перекрытия (обновлено)

Сегодня ГАИ Минска распространила следующую информацию: «Уважаемые водители, в связи с ремонтными работами по устройству асфальтобетонного покрытия в ночь с 8 на 9 сентября с 23:30 до 04:30 будет закрыто движение по пр. Дзержинского от пер. Домашевского до ул. К. Цеткин, включая полукольцо пл. Богушевича, а также участок ул. К. Цеткин от пл. Мясникова до пл. Богушевича. Далее в ночное время с 9 на 10, с 10 на 11 и с 11 на 12 сентября с 23:30 до 04:30 предусмотрено поэтапное ограничение движения по указанным направлениям без закрытия. Приносим извинения за временные неудобства и просим учитывать данную информацию при планировании своего маршрута».






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Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе городские власти анонсировали изменение дорожного движения на площади Богушевича. По данным Мингорисполкома, работы будут проводиться в ночное...
 
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