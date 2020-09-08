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Сторонницу Лукашенко не пускают в салон красоты

08.09.2020 17:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Одну из поклонниц Александра Лукашенко перестали пускать в минский салон красоты Egoist&ka, расположенный на Логойском тракте.

Как рассказала в сторис сама девушка, причиной отказа послужила её гражданская позиция: мол, «забатек» в салоне не принимают. Возмущённая девушка назвала работников салона “фашистами” и призвала против них бороться. Также девушка теперь подыскивает новый салон красоты, в котором ее согласятся обслужить, сообщает Еврорадио.

В салоне красоты с позицией девушки не согласны. Обслуживать ее не стали по причине того, что она постоянно говорила о политике. А салон красоты — не митинг и не кухня.

«Это совершенно не так. Мы очень хорошо к ней относились, всегда обслуживали. Но когда была просьба о том, чтобы она о своей политической позиции не говорила в салоне, она это проигнорировала, – объясняет администратор салона Зарина. – Она вела какую-то свою пропаганду. Мы приглашаем людей для отдыха. Мы обслуживаем абсолютно всех. Но в данном случае пошли какие-то личные отношения, потому что человек по-хорошему не понимает».

Администратор отмечает, что работникам абсолютно неважно, за кого голосовал клиент. Но на время пребывания в салоне лучше держать свое мнение при себе, ведь параллельно там находится много людей.

«К нам люди приходят с разной позицией. У нас она своя, у вас своя, у других людей своя. Все встречаются в салоне не для того, чтобы послушать эту даму», – отметила администратор.

По словам Зарины, она в прошлый раз довела до слез девушку, которая с ней работала.

«И мы решили, что раз человек работает с колюще-режущими предметами, то нет смысла подвергать опасности человека. Никто ее не оскорблял, никто не унижал. Люди приходят к нам отдыхать, мы принимаем всех. У нас нет разделения на красных, белых, зеленых, оранжевых и прочих. Мы считаем, что красота спасет мир — вот наш лозунг», - сказала она.

 
 
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Одну из поклонниц Александра Лукашенко перестали пускать в минский салон красоты Egoist&ka, расположенный на Логойском тракте.
 
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