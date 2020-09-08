В выходные в Минске откроются сельхозярмарки - вот адреса

Источник материала: Tut.by

В столице стартует сезон сельхозярмарок — в ближайшие выходные. Телеграм-канал Мингорисполкома «Минск.Официально» сообщает, куда идти за овощами, рыбой и не только.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В предстоящие выходные ярмарки организуют во всех районах Минска. Там можно будет купить плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию.

Участники ярмарок — торговые и сельскохозяйственные организации, предприятия потребкооперации, фермерские хозяйства из разных регионов Беларуси.

Режим работы: выходные дни, 10.00 — 16.00.

Вот где искать ярмарки:

площадка у «Чижовка-арены», ул. Ташкентская, 19 (самая крупная ярмарка);

площадка у бассейна «Волат», ул. Шабаны, 17;

парковка, пр. Рокоссовского, 114;

площадка рядом с универсамом «Брест», пр. Любимова, 17;

площадка у Дворца железнодорожников, ул. Чкалова, 7;

бульвар Тракторостроителей;

ул. Руссиянова, 1;

парк Дружбы народов, ул. Карастояновой, 5;

площадка у ТЦ «Максимус», ул. Лобанка, 94;

площадка у кинотеатра «Киев», бульвар Шевченко, 31.