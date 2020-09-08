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В выходные в Минске откроются сельхозярмарки - вот адреса

08.09.2020 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице стартует сезон сельхозярмарок — в ближайшие выходные. Телеграм-канал Мингорисполкома «Минск.Официально» сообщает, куда идти за овощами, рыбой и не только.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В предстоящие выходные ярмарки организуют во всех районах Минска. Там можно будет купить плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию.

Участники ярмарок — торговые и сельскохозяйственные организации, предприятия потребкооперации, фермерские хозяйства из разных регионов Беларуси.

Режим работы: выходные дни, 10.00 — 16.00.

Вот где искать ярмарки:

  • площадка у «Чижовка-арены», ул. Ташкентская, 19 (самая крупная ярмарка);
  • площадка у бассейна «Волат», ул. Шабаны, 17;
  • парковка, пр. Рокоссовского, 114;
  • площадка рядом с универсамом «Брест», пр. Любимова, 17;
  • площадка у Дворца железнодорожников, ул. Чкалова, 7;
  • бульвар Тракторостроителей;
  • ул. Руссиянова, 1;
  • парк Дружбы народов, ул. Карастояновой, 5;
  • площадка у ТЦ «Максимус», ул. Лобанка, 94;
  • площадка у кинотеатра «Киев», бульвар Шевченко, 31.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В столице стартует сезон сельхозярмарок - в ближайшие выходные. Телеграм-канал Мингорисполкома «Минск.Официально» сообщает, куда идти за овощами, рыбой и не...
 
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