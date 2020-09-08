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В выходные в Минске откроются сельхозярмарки - вот адреса
Источник материала: Tut.by
В столице стартует сезон сельхозярмарок — в ближайшие выходные. Телеграм-канал Мингорисполкома «Минск.Официально» сообщает, куда идти за овощами, рыбой и не только.
В предстоящие выходные ярмарки организуют во всех районах Минска. Там можно будет купить плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию.
Участники ярмарок — торговые и сельскохозяйственные организации, предприятия потребкооперации, фермерские хозяйства из разных регионов Беларуси.
Режим работы: выходные дни, 10.00 — 16.00.
Вот где искать ярмарки:
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В столице стартует сезон сельхозярмарок - в ближайшие выходные. Телеграм-канал Мингорисполкома «Минск.Официально» сообщает, куда идти за овощами, рыбой и не...
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