Жильцам, которые организовали «площадь перемен», дали штраф – 6750 BYN. Вы даже не представляете, за какое нарушение

Источник материала: KYKY

Одним из лучших дворов Минска сегодня по праву считает двор на Червякова–Сморговском тракте, где жильцы устроили площадь «Перемен». Еще до выборов там появился мурал с диджеями, которые включили Цоя на провластном митинге, а потом стали появляться и БЧБ-флаги.

Эту площадь неизвестные люди в масках уже много раз пытались ликвидировать: закрашивали мурал, срывали флаги, но жильцы всякий раз восстанавливали и мурал, и флаги. Видимо, поэтому «власть» решила действовать новыми методами – товариществам собственников домов №3 на Сморговском тракте и №62 на Червякова (это соседние здания) выписали штрафы на 6750 рублей – от районной санитарной службы.

Жильцам дома на Сморговском тракте пришел штраф по статье 16.8 КоАП, сообщает TUT.by. В документе утверждается, что днем 7 сентября, во время проверке Центра гигиены и эпидемиологии, санитарный врач установил нарушение «периодичности определения работы вентиляционных установок». Для справки, это это мероприятие проводят не реже чем раз в три года. Вот за это нарушение дом №3 получил штраф 6750 рублей.

Жильцам дома по Червякова пришел точно такой же штраф (6750 рублей), за точно такое же нарушение.

Председатель обоих товариществ уже полтора года – Ольга Тихонович. Сейчас она связывается с предыдущим председателем, чтобы уточнить, реально ли до ее прихода не обследовали вентиляционные установки. Ольга говорит, что в последнее время проверки в товариществах участились: проверяют РОЧС, администрация района, санитарная служба. «Конечно, я это связываю с позицией двора. Раньше проверки приходили к нам крайне редко. У нас все в порядке, потому что мы за свои деньги сами обслуживаем дома», – рассказала Ольга.