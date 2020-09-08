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Жильцам, которые организовали «площадь перемен», дали штраф – 6750 BYN. Вы даже не представляете, за какое нарушение
Источник материала: KYKY>
Одним из лучших дворов Минска сегодня по праву считает двор на Червякова–Сморговском тракте, где жильцы устроили площадь «Перемен». Еще до выборов там появился мурал с диджеями, которые включили Цоя на провластном митинге, а потом стали появляться и БЧБ-флаги.
Эту площадь неизвестные люди в масках уже много раз пытались ликвидировать: закрашивали мурал, срывали флаги, но жильцы всякий раз восстанавливали и мурал, и флаги. Видимо, поэтому «власть» решила действовать новыми методами – товариществам собственников домов №3 на Сморговском тракте и №62 на Червякова (это соседние здания) выписали штрафы на 6750 рублей – от районной санитарной службы.
Жильцам дома на Сморговском тракте пришел штраф по статье 16.8 КоАП,
Жильцам дома по Червякова пришел точно такой же штраф (6750 рублей), за точно такое же нарушение.
Председатель обоих товариществ уже полтора года – Ольга Тихонович. Сейчас она связывается с предыдущим председателем, чтобы уточнить, реально ли до ее прихода не обследовали вентиляционные установки. Ольга говорит, что в последнее время проверки в товариществах участились: проверяют РОЧС, администрация района, санитарная служба. «Конечно, я это связываю с позицией двора. Раньше проверки приходили к нам крайне редко. У нас все в порядке, потому что мы за свои деньги сами обслуживаем дома», – рассказала Ольга.
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Жильцам, которые организовали «площадь перемен», дали штраф – 6750 BYN. Вы даже не представляете, за какое нарушение
Одним из лучших дворов Минска сегодня по праву считает двор на Червякова–Сморговском тракте, где жильцы устроили площадь «Перемен». Еще до выборов там появился...
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