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Меркель не будет в одиночку отстаивать Nord Stream 2

08.09.2020 17:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Окончательное решение по проекту газопровода «Северный поток-2» в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального еще не принято.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщило агентство DPA со ссылкой на нескольких участников заседания правящего блока ХДС/ХСС в бундестаге.

По словам Меркель, решение относительно судьбы проекта «будет носить общеевропейский, а не германский характер».

«Необходима европейская реакция на дело Навального. <...> Это не было нападением на Германию, но она должна заявить о себе как о члене Евросоюза», — приводит агентство слова канцлера.

По словам Меркель, Германии «нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры по ЕС» насчет случившегося с оппозиционером. «Следующим шагом должны стать объяснения России, затем будет принято общее решение в ЕС», — сказала она.

 
 
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Окончательное решение по проекту газопровода «Северный поток-2» в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального еще не принято.
 
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