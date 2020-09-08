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Нелюди! Гродненца жестоко избили за фото окровавленной 5-летней девочки
Источник материала: Партизан
Житель Гродно Алексей Путрич работает программистом. Ему 33 года. 12 августа он пришел на площадь Ленина в Гродно с фотографией 5-летней девочки, которая пострадала в результате аварии с военной техникой и ОМОНом.
Путрича задержали и сильно избили. Половина тела у Алексея была черно-синего цвета, передает
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Житель Гродно Алексей Путрич работает программистом. Ему 33 года. 12 августа он пришел на площадь Ленина в Гродно с фотографией 5-летней девочки, которая пострадала в...
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