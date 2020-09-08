"Колесникова на границе порвала: паспорт, шаблоны, интернет, диктатуру". Соцсети сходят с ума от Марии

Источник материала: Партизан

Вчера представитель президиума КС Мария Колесникова пропала – люди в гражданском посадили ее в бус и увезли в неизвестном направлении. А сегодня мы узнали, что на белорусско-украинской границе при попытке властей выдворить ее из страны она порвала паспорт, сделав выдворение невозможным!





После этой информации соцсети просто взорвались от признания в любви Марии.

































Ded of Persia : Назову своего ребенка любого пола Мария Колесникова. : Назову своего ребенка любого пола Мария Колесникова.



Чай з варэннем : Иногда для того, чтобы показать, что у тебя «есть яйца», даже не нужен автомат : Иногда для того, чтобы показать, что у тебя «есть яйца», даже не нужен автомат



Ivan Radziankou : Ну давайте, пропагандоны, расскажите мне как Колесникова рвала свой паспорт от ненависти к Беларуси. : Ну давайте, пропагандоны, расскажите мне как Колесникова рвала свой паспорт от ненависти к Беларуси.



Gypsynkov : Колесникова решила показать, кто тут Крепкий Орешек, а кто "completely nuts" : Колесникова решила показать, кто тут



