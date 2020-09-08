Адвокатов хотят заставить молчать даже в фейсбуке

Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА) разослала в территориальные коллегии письмо, в котором намекает адвокатам, что лучший способ выжить сегодня — сидеть тише воды, ниже травы.



Фото Depositphotos.com

Адвокатов научат, как вести себя в интернете

В письме за подписью председателя коллегии адвокатов Виктора Чайчица делается акцент на поведении адвокатов в интернете. Отмечается, что адвокат, выражая свое мнение публично (как в повседневной жизни, так и в интернете, в том числе в социальных сетях), «должен понимать, что его действия и высказывания будут оцениваться, в том числе, с точки зрения соответствия Правилам профессиональной этики адвокатов и иному законодательству Республики Беларусь».

Чайчиц отмечает, что планируется разработать правила поведения адвокатов в интернете.

«До принятия указанных правил просим соблюдать вышеприведенные рекомендации. При наличии сомнений относительно того, нарушает ли публикация законодательство Республики Беларусь и Правила профессиональной этики адвоката, предлагаем адвокатам обращаться за помощью в совет соответствующей территориальной коллегии», — обращается к адвокатам председатель коллегии.

Юрист Белорусского Хельсинкского комитета Тамара Сидоренко, которая много лет работала адвокатом (в 2010-м защищала Владимира Некляева и Алеся Михалевича, а в 2011-м была лишена лицензии), считает, что главное в этом письме сказано между строк, «а это оценит каждый по-своему».

«Одни будут говорить, что коллегия лишний раз предупреждает, чтобы не вышло ничего плохого. А кто-то воспримет это письмо как замаскированную угрозу, чтобы адвокаты не проявляли своей гражданской позиции», — отметила Сидоренко в комментарии для Naviny.by.

Что касается разработки правил поведения адвокатов в интернете, то, считает Тамара Сидоренко, в этом документе вряд ли будет что-то новое, он «будет похож на другие, в частности, на положение об адвокатской этике, которое и цитируется в письме».

Как считает адвокат Марина Ковалевская (защищала в 2010-м Андрея Санникова и Дмитрия Дашкевича, в 2012-м уехала в США на учебу), «данная инициатива не направлена на улучшение этики практикующих адвокатов».

«Единственной целью инициативы, на мой взгляд, является создание формальной основы для контроля за публичными высказываниями адвокатов и их наказания. Именно публичность их работы в контексте происходящих сейчас в стране событий и отсутствия независимых судов и прокуратуры является единственным действенным инструментом помощи клиентам», — отметила Ковалевская в комментарии для Naviny.by.

Она сомневается, что идея данного документа родилась в самой коллегии адвокатов и ее «глубоко разочаровывает, что и в 2020 году, несмотря на массовые протесты против нарушений белорусского закона и небывалой консолидации и мобилизации юридического сообщества, Коллегия занимается созданием дополнительной почвы для увольнения коллег, а не реагированием на невероятные по степени насилия и масштабу нарушения представителей власти и проблему давления на отдельных адвокатов».

Чего боятся адвокаты

Адвокаты в Беларуси работают крайне осторожно и в части сотрудничества со СМИ (практически не дают комментариев), и в части активности в социальных сетях (единицы ведут там заметную деятельность).

Один из тех, кто не молчит, — адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский, благодаря фейсбуку которого белорусское общество узнает о проблемах оказания адвокатской помощи задержанным гражданам.

«Думаю, активность Лаевского и других адвокатов в фейсбуке — один из факторов, который привел к появлению письма, хотя я не встречала в его записях ничего, что можно было бы назвать некорректным для адвоката», — отметила Тамара Сидоренко.

Юрист отметила, что «защита прав человека идет не только через суд, но и путем обращения к обществу, к государственным органам, которые могут отреагировать на нарушения прав». Сидоренко убеждена, что никакая инициатива сверху «не должна снижать активную позицию адвоката при защите клиента».

При этом в письме отмечается, что «БРКА понимает и разделяет возмущение адвокатов непрофессиональным поведением отдельных сотрудников правоохранительных органов, однако напоминает, что и адвокат не вправе вести себя непрофессионально: позволять эмоциям руководить своими поступками, отвечать грубостью на грубость, нарушением закона — на нарушение закона».

Уже много лет адвокаты в Беларуси работают под прессингом лишения лицензии.

«Конечно, — сказала Сидоренко, — в Беларуси напрямую адвоката не лишали лицензии за то, что он кого-то защищал. Такой формулировки вы не найдете. Однако понятно, что были прецеденты, когда даже не из-за активной гражданской, а активной адвокатской позиции адвокаты имели неприятности. Отмечу, что адвокатское сообщество не является последней инстанцией. Его защитная позиция важна, но важно, чтобы действовали законно суды и Министерство юстиции».

В контексте событий декабря 2010 года, и не только, пострадало много блестящих адвокатов, добавляет Марина Ковалевская. Естественно, что адвокаты это помнят и не хотят потерять работу:

«К сожалению, спустя десять лет, несмотря на очевидные изменения в обществе, беспрецедентную масштабную консолидацию адвокатов, подходы коллегии кардинально не изменились, и письмо коллегии — лишь еще один инструмент давления на адвокатов».

Любые инструменты — в рамках закона

Марина Ковалевская обратила внимание, что в письме не идет речь о запрете публиковать личные фото или высказывания, не соответствующие профессии адвоката: «Единственная цель данной инициативы — заставить адвокатов не придавать огласке абсурдные и масштабные нарушения закона, происходящие в стране».

При этом Ковалевская отметила, что так называемые этические кодексы адвокатов, в которых перечислены требования к профессии, регулируют деятельность адвокатов во многих странах.

Например, в США для получения лицензии адвоката кандидат сдает сложнейший экзамен и проходит репутационную проверку. Если выяснится, что претендент постоянно нарушает скоростной режим или соврал в своем резюме, весьма вероятно, что его не допустят к адвокатской практике:

«В США адвокаты обязаны следовать клятве, данной при получении лицензии. Ожидается, что они будут вести себя согласно высоким этическим требованиям профессии как в профессиональной, так и в личной жизни. Эти правила не означают, что адвокат лишен права публично высказываться в интересах своего клиента, изобличать нарушения следователей, судей или прокуратуры в своих публичных заявлениях, комментировать общественные процессы, критиковать политику государства, решения или поступки официальных лиц. Работа адвоката подразумевает, что они могут применять любые доступные инструменты в интересах своего клиента в рамках закона и правил профессиональной этики. Этот принцип актуален для США, Беларуси и многих других стран».

Марина Ковалевская выразила надежду, что «ни одна инициатива коллегии не повлияет на решимость и высококлассную работу отдельных адвокатов».

«Адвокатское сообщество в этом году уже продемонстрировало невиданную до сих пор консолидацию и мобилизацию. Мне хочется верить, что это необратимый процесс. Надеюсь, что когда-нибудь в Беларуси мы все-таки сможем практиковать в условиях верховенства права», — резюмировала собеседник Naviny.by.