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В Речицком районе насмерть разбился 25-летний мотоциклист

08.09.2020 17:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Речицком районе в ДТП погиб мотоциклист. Парню было 25 лет, сообщает телеграм-канал Rechitsa Prime.

В Речицком районе насмерть разбился 25-летний мотоциклист

По предварительной информации, днем 8 сентября мотоциклист совершал обгон автомобиля на Светлогорском шоссе, но поздно заметил другое авто, которое разворачивалось. Он опытался уйти от столкновения, упал с мотоцикла, ударился головой о колесо машины и погиб на месте.

 
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В Речицком районе в ДТП погиб мотоциклист. Парню было 25 лет, сообщает телеграм-канал Rechitsa Prime.
 
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