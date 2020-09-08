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В Речицком районе насмерть разбился 25-летний мотоциклист
Источник материала: Навiны
В Речицком районе в ДТП погиб мотоциклист. Парню было 25 лет, сообщает телеграм-канал Rechitsa Prime.
По предварительной информации, днем 8 сентября мотоциклист совершал обгон автомобиля на Светлогорском шоссе, но поздно заметил другое авто, которое разворачивалось. Он опытался уйти от столкновения, упал с мотоцикла, ударился головой о колесо машины и погиб на месте.
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В Речицком районе в ДТП погиб мотоциклист. Парню было 25 лет, сообщает телеграм-канал Rechitsa Prime.
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