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Федерация футбола оштрафовала «Крумкачы» за майки против насилия

08.09.2020 17:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

КДК АБФФ оштрафовал ФК «Крумкачы» на 50 и 75 базовых величин (3375 рублей) за задержку и несоблюдение требований по организации матча 1/16 финала Кубка Беларуси против минского «Динамо».

«Крумкачы» наказаны по статьям 82 и 92 дисциплинарного кодекса. Решения КДК от 4 сентября опубликовал сайт АБФФ.

Перед матчем «Крумкачы» — «Динамо-Минск» хозяева вышли на разминку в майках с надписью «Мы супраць гвалту», кроме того, футболисты обеих команд первые 100 секунд встречи стояли и хлопали.

 
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КДК АБФФ оштрафовал ФК «Крумкачы» на 50 и 75 базовых величин (3375 рублей) за задержку и несоблюдение требований по организации матча 1/16 финала Кубка Беларуси против...
 
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