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Федерация футбола оштрафовала «Крумкачы» за майки против насилия
Источник материала: Навiны
КДК АБФФ оштрафовал ФК «Крумкачы» на 50 и 75 базовых величин (3375 рублей) за задержку и несоблюдение требований по организации матча 1/16 финала Кубка Беларуси против минского «Динамо».
«Крумкачы» наказаны по статьям 82 и 92 дисциплинарного кодекса. Решения КДК от 4 сентября опубликовал сайт АБФФ.
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КДК АБФФ оштрафовал ФК «Крумкачы» на 50 и 75 базовых величин (3375 рублей) за задержку и несоблюдение требований по организации матча 1/16 финала Кубка Беларуси против...
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