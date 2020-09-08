Федерация футбола оштрафовала «Крумкачы» за майки против насилия

КДК АБФФ оштрафовал ФК «Крумкачы» на 50 и 75 базовых величин (3375 рублей) за задержку и несоблюдение требований по организации матча 1/16 финала Кубка Беларуси против минского «Динамо».

«Крумкачы» наказаны по статьям 82 и 92 дисциплинарного кодекса. Решения КДК от 4 сентября опубликовал сайт АБФФ.