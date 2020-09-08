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Депутат Савиных заявил в ПАСЕ о координации протестов из-за рубежа

08.09.2020 17:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Протесты в Беларуси «были тщательно спланированы и координировались из-за рубежа», заявил во время видеоконференции рамках заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

«Белорусские власти располагают информацией о том, что протесты были тщательно спланированы и координировались, в том числе через социальные сети, из-за рубежа. По этим каналам координировалось движение колонн протестующих по городу, в режиме реального времени отдавались команды на проведение акций, на сбор людей в отдельных местах. Приемы, которые были использованы, удивительным образом повторяют техники управления майданом в Украине, цветными революциями в Египте и других странах. Имели место и другие попытки внешнего иностранного вмешательства во внутренние дела Беларуси», — сказал Андрей Савиных.

Парламентарий подчеркнул, что существующая политическая система Беларуси требует развития. «Мы в парламенте готовы к этой работе и приветствуем самый широкий диалог по данному вопросу. Однако дискуссия возможна только в рамках здорового политического процесса и в строгом соответствии с нашим законодательством. Этот диалог не должен строиться под давлением улицы или при внешнем посредничестве. Он должен быть направлен на эволюционное, поступательное, конструктивное развитие белорусского общества и политического устройства», — считает провластный политик.

Представители России, участвовавшие в дискуссии, заявили о внешнем вмешательстве в дела Беларуси со стороны ряда стран и о том, что Александра Лукашенко якобы поддерживает абсолютное большинство белорусов.

 
 
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Протесты в Беларуси «были тщательно спланированы и координировались из-за рубежа», заявил во время видеоконференции рамках заседания Комиссии ПАСЕ по...
 
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