Белорусский Илон Маск: 87-летний пенсионер собрал электрокар своими руками

Источник материала: Mir24.TV Belarus

И в лес за ягодами, и в магазин за продуктами. 87-летний пенсионер из-под Светлогорска (Гомельская область Беларуси) собрал своими руками электромобиль. Его «тесла» – это двухместный кабриолет весом не больше 140 килограммов. Максимальная скорость – 12 километров в час, а путь, который может проделать самодельный электромобиль на одной зарядке, – 15 километров. Корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова съездила на тест-драйв.

Его машина в гараже занимает места не больше, чем газонокосилка. Компактный и легкий кабриолет, вес – не больше 140 килограммов. На панели – цифры с уровнем заряда аккумулятора. Спидометра нет.

Чирковичи не маленький агрогородок – тысяча жителей. До магазина пешком минут 20. А на электромобиле – семь минут. На самоделку все обращают внимание.

Одной зарядки батареи хватает на 15 километров. Дизайн машины Михаил Антонович придумал сам. Правда, названия пока у электромобиля нет. В салоне офисные стулья. Под ними аккумуляторы, которые заряжаются ночью в гараже от общей сети. Колеса у электрокара те же, что и у садовых тачек. Экоавто обошлось пенсионеру в 500 долларов.

Электромобиль – не единственное изобретение Михаила Паркалова. В его дворе – музей самоделок. Все в рабочем состоянии. 30 лет на огороде работает вот такая техника – своеобразный мотоблок. Кроме того, собственными руками он собрал несколько тракторов.

«Любовь к технике, она у меня всю жизнь была. Заставить технику, чтобы она облегчила жизнь», – изобретатель.

Михаила Антоновича волнуют экологические вопросы, поэтому он и решил внести свой вклад в борьбу с выхлопными газами. Его работа над кабриолетом не прекращается и сегодня – к сезону дождей готовит съемную крышу.