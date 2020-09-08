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Белорусский Илон Маск: 87-летний пенсионер собрал электрокар своими руками
08.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
И в лес за ягодами, и в магазин за продуктами. 87-летний пенсионер из-под Светлогорска (Гомельская область Беларуси) собрал своими руками электромобиль. Его «тесла» – это двухместный кабриолет весом не больше 140 килограммов. Максимальная скорость – 12 километров в час, а путь, который может проделать самодельный электромобиль на одной зарядке, – 15 километров. Корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова съездила на тест-драйв.
Его машина в гараже занимает места не больше, чем газонокосилка. Компактный и легкий кабриолет, вес – не больше 140 килограммов. На панели – цифры с уровнем заряда аккумулятора. Спидометра нет.
Чирковичи не маленький агрогородок – тысяча жителей. До магазина пешком минут 20. А на электромобиле – семь минут. На самоделку все обращают внимание.
Одной зарядки батареи хватает на 15 километров. Дизайн машины Михаил Антонович придумал сам. Правда, названия пока у
Электромобиль – не единственное изобретение Михаила Паркалова. В его дворе – музей самоделок. Все в рабочем состоянии. 30 лет на огороде работает вот такая техника – своеобразный мотоблок. Кроме того, собственными руками он собрал несколько тракторов.
Михаила Антоновича волнуют экологические вопросы, поэтому он и решил внести свой вклад в борьбу с выхлопными газами. Его работа над кабриолетом не прекращается и сегодня – к сезону дождей готовит съемную крышу.
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Одной зарядки батареи хватает на 15 километров. Кабриолет развивает скорость до 15 км/ч.
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