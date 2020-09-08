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Было неожиданно: Маргарита Симоньян и Роман Бабаян о беседе с Лукашенко
08.09.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пресс-служба президента Республики Беларусь
"Очень душевно, искренне и даже почти исповедально-откровенно", так отозвалась об интервью с Маргарита Симоньян, добавив, что "это было одно из интереснейших интервью которое ей приходилось брать в своей жизни.
"Он говорил вещи, которые для меня было неожиданно слышать от президента, который уже 25 лет сидит в этом кресле. Когда речь шла о протестующих, он говорил, что ему это обидно, что он испытывает горечь. Он даже сказал слово "трагично"... Что та часть людей, которая выходит на протесты, они не оценили того, как изменилась страна", ― рассказывает Симоньян.
Пресс-служба президента Республики Беларусь
Ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян и корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий во Дворце независимости в Минске
"Тот самый момент, когда он говорил по поводу протестующих и говорил, что часть этих людей в силу возраста не помнит, как выглядела Беларусь лет 20-25 назад, а другие, может быть, забыли, было видно, что он очень расстроен. Я поэтому и уточнил: "Александр Григорьевич, чисто по-человечески обидно?" И вот когда он сказал, что обидно, мне показалось, что у него в глазах в этот момент появились слезы", ― добавляет Бабаян.
Полную версию беседы с Маргаритой Симоньян и Романом Бабаяном смотрите в
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