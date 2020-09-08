Вениамин как сенсация: какой экзамен ждет нового Экзарха всея Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Неожиданной оказалась не замена митрополита Павла на посту Патриаршего Экзарха всея Беларуси, а сам процесс и новый избранник — епископ Вениамин.

Личная смелость Павла

Ирония состоит в том, что едва общественность в Беларуси наконец-то увидела поистине значимое слово и дело теперь уже бывшего Патриаршего экзарха всея Беларуси Павла в конфликтной ситуации и несомненное одобрение его действий высшим органом церковного управления — последовала отставка .

Интрига поначалу виделась в следующем обстоятельстве: когда митрополит Павел написал свое прошение об отставке? До возникновения конфликта в Беларуси? Если да, то задолго ли? Во время гражданского противостояния или же непосредственно перед заседанием Синода?

Обычно кадровые перестановки такого масштаба не решаются эмоционально и скоропостижно. Очевидно, что прошение было написано загодя и ждало своего часа в Патриархии. В большой степени это обстоятельство могло придавать личной смелости для такой инициативы, как обращение Синода БПЦ "К народу Республики Беларусь о прекращении народного противостояния", и особенно — во время посещения в больнице скорой помощи пострадавших в этом противостоянии.

По свидетельству председателя Синодального информационного отдела БПЦ, "взяв себя в руки, митрополит произнес: "Ваши страдания — это вклад в процветание Беларуси"…"

Вениамин как сенсация

Настоящей сенсацией стал последний пункт белорусской повестки заседания Священного Синода: "Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначить Преосвященного епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина, сохранив за ним временное управление Борисовской епархией".

В чем сенсационность? В нелинейной логике. За столетия церковной жизни все привыкли, что митрополитами (архиепископами главного города митрополии, по уставным Положениям РПЦ) становятся архиепископы (начальствующие архиереи), которые стали таковыми после трудов в статусе простых епископов. По аналогии с армией, например, епископы — это как бы командиры рот, архиепископы подобны командирам батальонов, митрополиты — командирам полка. Ну а Патриаршие Экзархи — это командиры дивизий.

В Беларуси 7 действующих архиепископов и 7 епископов. Архиерейский стаж самого старшего по рукоположению архиепископа — 31 год. Стаж самого старшего по возрасту — 30 лет, у двоих — по 24 года. А у владыки Вениамина — 10 лет, из которых 4 года он был викарием (взводным командиром), то есть, не имел в управлении отдельной епархии, а лишь помогал в управлении Минскому владыке.

Очевидно, что не многоопытность управляющего стала главным аргументом выбора кандидатуры. Возраст здесь не рассматривается, это мирское. Тогда что?

Патриарх Кирилл так сформулировал свой выбор: "Это доверие основывается на том, что нам известно о Вашей жизни, о Ваших трудах, о Вашем взгляде на современные церковные проблемы. Но самое главное — нам известно о Вашем искреннем и сердечном призвании быть священнослужителем, и мы надеемся, что во время, которое нельзя назвать легким, в том числе для Белой Руси, у Вас будут мудрость и духовная сила таким образом вести свой народ, чтобы избегать всякого рода разделений, могущих нанести непоправимый вред его духовной и национальной жизни, и чтобы не только мир, но и справедливость торжествовали в белорусском обществе".

То, что известно Патриарху, нам узнать еще только предстоит. Вот служебная анкета нового почти 52-летнего Предстоятеля БПЦ: казначей монастыря и преподаватель Минской духовной семинарии, затем — ближайший помощник наместника монастыря. После рукоположения в епископы пять лет был председателем Издательского совета Белорусской Православной Церкви.

Ну, совет — не отдел; совет ничего не производит, только рекомендует к изданию готовые проекты. Или не рекомендует.

Шесть лет назад был назначен председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации и заместителем председателя Церковного суда Белорусского экзархата. Вот и все, как-то так.

Нам остается лишь надеяться на чудо стремительного роста дарований и способностей, которое Бог волен совершить в ответ на горячую молитву. Владыка Вениамин характеризуется близко знающими его людьми как истовый молитвенник, и это обнадеживает.

Сегодня и завтра ключевыми словами Патриарха для нас являются: "…чтобы не только мир, но и справедливость торжествовали в белорусском обществе".

Призыв избранного Экзархом епископа Вениамина совершать особые молитвы об Отечестве нашем с энтузиазмом подхвачен в храмах, в монастырях и в православных семьях. Но это — ответственное домашнее задание для православных. А общество многопланово и многоразлично. Одна его часть противостоит другой. По обе стороны черты, которая становится все боле красной, — представители и православных, и католиков, и вовсе не религиозных людей.

Чем нас всех объединить?

Вот в чем экзамен. Вот его главнейший вопрос. И час "Х" уже очень близок, это — инаугурация Президента РБ . По протоколу в 2006 и 2011 годах поздравительное слово на церемонии произносил митрополит Филарет. В 2015 году действующий и почетный Патриаршие Экзархи молча присутствовали среди собравшихся.

Что скажет митрополит Вениамин, если пригласят произнести поздравительное слово? Или не пригласят, это не так уж важно: слово сказать придется тем, кто жаждет "…чтобы не только мир, но и справедливость торжествовали в белорусском обществе".