«Авиапоиск-Брест» нашел в болоте под Ивацевичами бомбардировщик, сбитый в июне 1941-го (видео)

Источник материала: Onliner

Этот самолет искали около 8 лет, когда нашли запись в бумагах военкомата: местный житель из деревни Доманово Ивацевического района утверждал, что при низком уровне воды в реке Гривда он в лодке задевал веслом крыло самолета. Поисковики отправились на место, но дедушка умер за месяц до их визита.

Родственники дедушки примерно показали место, но тогда поиски не принесли результата, несмотря на то, что всю реку облазили в том районе. Помощь пришла с другой стороны. После раскопок другого самолета нашелся еще один свидетель, который показал место в камышах возле деревни Добринево. Волонтеры отряда «Авиапоиск-Брест» прошли участок со щупами, пока не наткнулись на останки самолета. В прошедшие выходные на место отправился поисковый отряд.

— Местный житель помог с экскаватором, — рассказал Onliner автор видео Василий (#Васькапилот). — Лопатами было копать нереально. Во-первых, вода слишком быстро прибывала, во-вторых, мы не знали, сбросил ли самолет бомбы перед падением. Когда подняли первый двигатель, поняли, что самолет летел обратно. Позже нашли отщелкнутые замки от бомб.

















На глубине примерно 2,5 м достали двигатель, два винта, останки двух человек, личные вещи и много металлических фрагментов.

— Пилот самолета был захоронен еще в 1941 году, он, наверное, катапультировался и погиб тогда. Остальные считались без вести пропавшими.

По словам Василия, в ближайшее время проведут перезахоронение останков людей. А фрагменты самолета будут переданы в музей Брестской крепости.

Что за самолет?

ДБ-3Ф (ИЛ-4) — двухмоторный дальний бомбардировщик времен Второй мировой войны, разработанный под руководством Ильюшина. Наиболее известным достижением этих самолетов были бомбардировки Берлина в начале войны.

Борт подтвердили по номерам двигателей — они были известны.



