ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Авиапоиск-Брест» нашел в болоте под Ивацевичами бомбардировщик, сбитый в июне 1941-го (видео)

08.09.2020 18:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Этот самолет искали около 8 лет, когда нашли запись в бумагах военкомата: местный житель из деревни Доманово Ивацевического района утверждал, что при низком уровне воды в реке Гривда он в лодке задевал веслом крыло самолета. Поисковики отправились на место, но дедушка умер за месяц до их визита.

Родственники дедушки примерно показали место, но тогда поиски не принесли результата, несмотря на то, что всю реку облазили в том районе. Помощь пришла с другой стороны. После раскопок другого самолета нашелся еще один свидетель, который показал место в камышах возле деревни Добринево. Волонтеры отряда «Авиапоиск-Брест» прошли участок со щупами, пока не наткнулись на останки самолета. В прошедшие выходные на место отправился поисковый отряд.

— Местный житель помог с экскаватором, — рассказал Onliner автор видео Василий (#Васькапилот). — Лопатами было копать нереально. Во-первых, вода слишком быстро прибывала, во-вторых, мы не знали, сбросил ли самолет бомбы перед падением. Когда подняли первый двигатель, поняли, что самолет летел обратно. Позже нашли отщелкнутые замки от бомб.

«Авиапоиск-Брест» нашел в болоте под Ивацевичами бомбардировщик, сбитый в июне 1941-го (видео)
«Авиапоиск-Брест» нашел в болоте под Ивацевичами бомбардировщик, сбитый в июне 1941-го (видео)
«Авиапоиск-Брест» нашел в болоте под Ивацевичами бомбардировщик, сбитый в июне 1941-го (видео)
«Авиапоиск-Брест» нашел в болоте под Ивацевичами бомбардировщик, сбитый в июне 1941-го (видео)

На глубине примерно 2,5 м достали двигатель, два винта, останки двух человек, личные вещи и много металлических фрагментов.

— Пилот самолета был захоронен еще в 1941 году, он, наверное, катапультировался и погиб тогда. Остальные считались без вести пропавшими.

По словам Василия, в ближайшее время проведут перезахоронение останков людей. А фрагменты самолета будут переданы в музей Брестской крепости.

Что за самолет?

ДБ-3Ф (ИЛ-4) — двухмоторный дальний бомбардировщик времен Второй мировой войны, разработанный под руководством Ильюшина. Наиболее известным достижением этих самолетов были бомбардировки Берлина в начале войны.

Борт подтвердили по номерам двигателей — они были известны.

«Авиапоиск-Брест» нашел в болоте под Ивацевичами бомбардировщик, сбитый в июне 1941-го (видео)

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот самолет искали около 8 лет, когда нашли запись в бумагах военкомата: местный житель из деревни Доманово Ивацевического района утверждал, что при низком уровне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вениамин как сенсация: какой экзамен ждет нового Экзарха всея Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика