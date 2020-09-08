Астрономы изучили 10 миллионов звезд и не нашли признаков инопланетян

Источник материала: Onliner

Астрономы из центра радиоастрономических исследований Австралии тщательно изучили участок неба в районе созвездия Паруса, охватывающий около 10 миллионов звезд. Ученые искали низкочастотные радиосигналы, которые, как предполагается, могут быть признаками внеземных разумных цивилизаций. Как сообщает Science Alert, астрономы так ничего и не нашли.

Впрочем, исследователи призывают не унывать тех, кто жаждет знаний о внеземном разуме. По их словам, исследован очень маленький участок неба, сравнимый с бассейном на фоне всех земных океанов. К тому же далеко не факт, что инопланетные технологии похожи на наши и они должны давать о себе знать радиосигналами.

Также астрономы не исключают, что электромагнитное излучение может быть очень слабым или далеким для обнаружения нашими телескопами. Ради такого дела в Австралии построят телескопы помощнее.