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Астрономы изучили 10 миллионов звезд и не нашли признаков инопланетян
Источник материала: Onliner
Астрономы из центра радиоастрономических исследований Австралии тщательно изучили участок неба в районе созвездия Паруса, охватывающий около 10 миллионов звезд. Ученые искали низкочастотные радиосигналы, которые, как предполагается, могут быть признаками внеземных разумных цивилизаций. Как
Впрочем, исследователи призывают не унывать тех, кто жаждет знаний о внеземном разуме. По их словам, исследован очень маленький участок неба, сравнимый с бассейном на фоне всех земных океанов. К тому же далеко не факт, что инопланетные технологии похожи на наши и они должны давать о себе знать радиосигналами.
Также астрономы не исключают, что электромагнитное излучение может быть очень слабым или далеким для обнаружения нашими телескопами. Ради такого дела в Австралии построят телескопы помощнее.
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 500 мм, относительное отверстие: 1/7.2, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
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Астрономы из центра радиоастрономических исследований Австралии тщательно изучили участок неба в районе созвездия Паруса, охватывающий около 10 миллионов звезд....
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