Кому достанется белорусский ПВТ?

Источник материала: Ежедневник

Украина готовится принимать высококвалифицированных беженцев — белорусских айтишников. Правительству вместе с депутатами, чиновниками, и экспертами поручено в трехмесячный срок разработать законопроекты для стимулирования развития IT-отрасли.

Соответствующий указ № 371/2020 подписал 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский. Фактически речь идет о приеме тысяч белорусских программистов, намеревающихся бежать от репрессий и отключения интернета, пишет экономист Леонид Фридкин на officelife.media .

Одно из главных направлений указа — установление «временных особенностей налогообложения доходов в виде заработной платы IT-специалистов», обеспечивающих «эффективный уровень налоговой нагрузки». Таким образом, предполагается «детенизация расчетов в сфере оплаты труда». В настоящее время многие украинские айтишники оформлены как ФОП («фізична особа-підприємець», т. е. аналог белорусских индивидуальных предпринимателей), что позволяет существенно экономить, применяя упрощенную систему налогообложения (ставка — 5% или 3% + НДС). При этом серьезной проблемой является уплата единого страхового взноса (аналог нашего ФСЗН). Если украинские власти предложат льготы, подобные существующим в Беларуси, это может стать мощным стимулом для развития местной IT-индустрии и привлечения экспатов.

Первое направление — планируется расширить подготовку кадров для IT-сектора, в том числе путем переподготовки безработных (что еще недавно наперебой предлагали лидеры белорусского IT-сектора).

Второе направление — усовершенствование порядка осуществления процессуальных действий в рамках уголовных дел, а проще говоря, защита IT-бизнеса от необоснованных претензий силовиков.

Третье направление — усовершенствование процедуры получения иностранцами и лицами без гражданства разрешения на иммиграцию, а их работодателями — разрешения на наем таких специалистов.

По сути, это — ключевой момент указа. В Киеве с удовольствием примут высококвалифицированных беженцев из белорусского ПВТ. С готовыми бизнесами, пакетами заказов и деньгами. Министерство цифровой трансформации Украины может пить шампанское — ему неожиданно прямо в руки упал невиданный бонус. Это будет отличное подспорье для развития украинской экономики. Остается только выдержать конкуренцию с Литвой, Польшей, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, где тоже попытаются пополнить свой IT-сектор белорусскими мигрантами. В придачу в эти страны потянутся отряды белорусских консалтеров и лоббистов, поднаторевших на сочинении льготных условий для развития IT-индустрии. Одновременно эти же люди разворачивают бурную деятельность по сопровождению релокации резидентов ПВТ и их сотрудников за рубеж. Так что в ближайшее время многие юридические компании превратятся в настоящие эвакуационные пункты.

Этот исход станет страшным ударом по экономике и имиджу Беларуси, а также крахом всех надежд на инновационное развитие и цифровизацию. Белорусские власти постарались на совесть: силовики скрутили и забили до полусмерти вектор современного развития страны, а суды добили его своими приговорами. А. Лукашенко искренне недоумевает:

Что надо айтишникам? Я же уже для них создал рай. Нет, оказывается, им чего-то не хватает.

А нехватка очень серьезная. Людям, зарабатывающим приличные деньги своим трудом и талантом, нет нужды благодарить за милость государство, которое они же сами и содержат. В полном соответствии с экономической теорией, айтишники и все, для кого перестал быть проблемой набор первичных потребностей, перешли на более высокие уровни пирамиды Маслоу. Им нужно ощущение личной безопасности, уважение их прав и личного достоинства.

Не то чтобы айтишники рвались «во власть». Но они с удовольствием заменили бы нынешнюю систему государственного управления на что-то более эффективное. Новому поколению белорусов диким анахронизмом кажется вся бюрократическая вертикаль со своей волокитой, головотяпством, враньем и некомпетентностью. Технократические фантазии об электронном правительстве пока трудно реализуемы, но уже объективно подрывают существующую систему. Какому чиновнику приятно сознавать, что есть довольно обширная прослойка людей, которые зарабатывают больше, совершенно свободны, да еще и смотрят на госслужащих с жалостливым недоумением: скоро мы вас всех роботами заменим.

О созревании бизнес-сообщества до такого состояния я писал давно. Вопрос был лишь в том, когда он дозреет до кризисного состояния. Так уж получилось, что катализатором стал политический кризис, связанный с выборами.