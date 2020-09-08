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Сайт A1 был недоступен - с ним возникли технические проблемы

08.09.2020 18:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 8 сентября с сайтом оператора А1 возникли технические проблемы — он стал недоступен.


Скриншот сайта a1.by

Примерно в 16.30−16.40 ресурс перестал открываться. В компании пояснили, что с сайтом возникли технические проблемы, при этом связь от A1 работает. О проблеме знают, работают над ее устранением и надеются на скорое восстановление.

Дополнено. В 17.45 сайт вновь стал доступен для пользователей.

Напомним, что сегодня А1 рассказал, как будет компенсировать время «простоя» при ограничениях доступа в Сеть через мобильный интернет в Минске «по требованиям госорганов» 23, 26 и 30 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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При этом связь от мобильного оператора работает.
 
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