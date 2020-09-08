Евроторг в январе-июне увеличил выручку на 7,5%

Источник материала: Myfin

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«Евроторг» в январе- июне текущего года увеличил показатель EBITDA по МСФО на 24,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 195,57 млн белорусских рублей. В долларовом выражении, исходя из среднего обменного курса за первое полугодие на уровне 2,33 белорусского рубля за доллар, EBITDA компании составила 83,8 млн долларов. Рентабельность по EBITDA составила 7,6% против 6,6% в январе-июне 2019 года, передает агентство ПРАЙМ.

Чистый убыток «Евроторга» в первом полугодии составил 77,03 млн белорусских рублей (порядка 33 млн долларов) против прибыли в 61,74 млн белорусских рублей годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль (скорректирована на курсовые разницы и изменение справедливой стоимости финансовых инструментов) повысилась в 2,6 раза - до 71,795 млн белорусских рублей (30,8 млн долларов).