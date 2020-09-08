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Amnesty требует от белорусских властей раскрыть местонахождение Колесниковой

08.09.2020 18:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти должны немедленно раскрыть судьбу и местонахождение лидера оппозиции Марии Колесниковой и незамедлительно освободить её, заявила сегодня Amnesty International.

По словам очевидцев, Мария Колесникова была похищена людьми в масках в Минске в понедельник утром, что противоречит утверждениям белорусских властей, что она была задержана на границе с Украиной в ночь на вторник.

«Белорусские власти прибегли к походящим на похищения арестам, чтобы расправиться со своими оппонентами. По словам свидетелей, Марию Колесникову просто запихнули в фургон люди в масках. Таким образом она стала в последней в длинной череде критиков правительства, которые пропали схожим образом за последние 20 лет», – заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

«Мы призываем к немедленному освобождению Марии Колесниковой и прекращению кампании запугивания и политического преследования противников администрации Александра Лукашенко. Её похищение последовало за сотнями новых арестов активистов в минувшее воскресенье, запугиванием учащихся школ и университетов и насильственным изгнанием из страны лидеров протеста. Мы требуем возвращения к верховенству закона и полному уважению прав человека в Беларуси», – добавила она.

Марию Колесникову, члена Координационного совета оппозиции, как рассказали свидетели, похитили в понедельник утром возле Национального художественного музея в центре Минска. Люди в штатском затолкали её в фургон с надписью «Связь». Накануне по меньшей мере 630 человек были задержаны во время мирного марша протеста, в котором приняли участие десятки тысяч человек в Минске.

За последние недели сотни людей были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в штатском аналогичным образом по всей Беларуси. Первоначально министерство внутренних дел заявило, что не располагает информацией о судьбе и местонахождении Марии Колесниковой. Однако утром 8 сентября Пограничный комитет Беларуси сообщил, что Мария Колесникова и ещё два члена Координационного совета оппозиции, Антон Родненков и Иван Кравцов, накануне вечером пытались пересечь границу Беларуси с Украиной. Из последовавших сообщений стало понятно, что Родненков и Кравцов пересекли границу Украины, очевидно, против своей воли, а Мария Колесникава была взята под стражу пограничниками. По некоторым сообщениям, она порвала свой паспорт на границе, чтобы её не могли выдворить за пределы Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти должны немедленно раскрыть судьбу и местонахождение лидера оппозиции Марии Колесниковой и незамедлительно освободить её, заявила сегодня Amnesty...
 
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