Режим Лукашенко предпримет новую попытку депортации Колесниковой

Источник материала: АФН

Поступающая в СМИ информация о похищенной 7 сентября в Минске Марии Колесниковой позволяет предположить, что уже этой ночью власти Беларуси предпримут новую попытку насильно выдворить члена президиума Координационного совета на территорию Украины.

На такой сценарий развития указывают все известные факты о том, как развились события после похищения Колесниковой и попытки переправить ее на территорию Украины. И порванный паспорт не станет препятствием. Марии удалось сорвать операцию КГБ, но это лишь позволило изобличить власти, но, к сожалению, не поможет ей остаться в стране.

По официальной версии Госпогранкомитета, Колесникову якобы на ходу вытолкали из автомобиля ее же соратники оп штабу и КС Иван Кравцов и Антон Родненков. Вытолкали из набирающего скорость автомобиля. Вытолкали, несмотря на то, что оба, судя по опубликованному в сети видео оба сидели спереди.

При этом, выпав из разгоняющегося автомобиля, Колесникова никоим образом не пострадала. Госпогранкомитет заявил, что она в порядке, оценив ее состояние как удовлетворительное: то есть ни переломов, ни вывихов, ни ссадин, царапин…

Госпогранкомитет подтверждает, что Мария задержана, но упорно отказывается сообщать местонахождение. При этом Госпогранкомитет отказывется комментировать ситуацию с паспортом, утверждая, что при пересечении госграницы у нее с паспортом не было проблем (Она его порвала чуть позже).

По неофициальной информации, паспорт Колесниковой порван, и именно это обстоятельство не позволило вывезти ее в Украину. Сама она находится в расположении Мозырского погранотряда, что категорически отвергается командованием самого отряда. Весь мир знает, где сейчас Колесникова, и только белорусские силовые ведомства делают круглые глаза. Адвоката Колесниковой на территорию погранотряда не пустили, заявив, что такой здесь нет.

Власти включают дурака, потому что им нужно время, чтобы сделать Марии новый паспорт. Сам по себе паспорт – не проблема. Но пока дозвонились по утру в Минск, доложили, потом доложили на самый верх, оперативно посовещались, дали команду сделать новый паспорт (фото можно по email отправить), сделали, а далее новый документ нужно доставить к украинской границе, до которой из Минска даже с мигалками лету примерно 4-5 часов.

Так или иначе, адвокат - ужасная помеха, и чем меньше людей убеждены в том, что ее держат в расположении погранотряда, тем больше шансов на то, что не съедутся сторонники, не заблокируют выезд-дороги, и с наступлением темноты Марию еще раз попытаются депортировать.

Ответ Лукашенко на вопрос об инциденте с Колесниковой на границе:

лександр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ — о ситуации с членом КС белорусской оппозиции Марией Колесниковой:

Лукашенко:

Подробней, я, наверное, не могу рассказать в силу того, что мне доложили только, что она и двое — не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие — они сегодня бежали в Украину. И у них документы, всё, было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их. Дальше — участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами — не зря, наверное, туда поехали — 8-9 километров между ними. И там, в силу усиления на своей половине за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины — ну, на ходу. На ходу.

ВОПРОС:

Они сами?

Лукашенко:

Да. Ну так они там втроем там были, кто ее мог выбросить? Наши пограничники, естественно ее задержали, как положено, я как старые пограничник это говорю, и отправили в отряд пограничный. А эти через границу, через пост украинский — украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули.

ВОПРОС:

Зачем? Они же уехали, их, условно говоря, отпустили из Беларуси.

Лукашенко:

Вы знаете, они задержать не могли. Они ехали легально по документам. Но они нарушили государственную границу, они на посту отметились, пограничники проверили и таможенники. А сама-то граница там еще 10 километров, или 8. И они вот через этот усиленный пост, они напролом проехали и спрятались в Украине. Якобы, у этой женщины сестра в Украине живет. Якобы — я вот точно не знаю, это мне сегодня рассказывали. Я говорю, почему именно в Украину, а не в Литву, не в Польшу, как обычно они едут — а говорят там кто-то из родственников. Не утверждаю. Поэтому я не все еще знаю. Поэтому ее задержали, а этих двух мы просим украинских пограничников, чтобы они вернули нам в страну — будем разбираться, что произошло.

Кравцова и Родненкова никто в Беларусь возвращать не собирался. Парни добрались до Киева и сегодня вечером дадут пресс-конференцию.