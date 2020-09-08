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Глава МИД Литвы: Агрессия Беларуси против Литвы была бы безумием, но такая вероятность есть
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что военные действия переживающего кризис режима Александра Лукашенко против Литвы были бы безумием, но подчеркнул, что такая вероятность существует.
"Реальных естественных причин нет – их можно только выдумать, сконструировать и спроектировать. Это дело творчества. Мы знаем, что они на это мастера", – сказал 7 сентября Линкявичюс.
Он акцентировал, что Лукашенко уже обращался за помощью к России в связи с якобы угрозами извне.
"Уходящий глава Беларуси не раз открыто призывал Россию на помощь. И говорил, что вот угроза извне, нужна помощь. Если об этом говорят вслух, то почему можно говорить, что такой возможности нет? Это было бы настоящее безумие. Я уже не говорю о правовых, политических и моральных, практических предпосылках. Но к сожалению так есть", – прибавил Линкявичюс.
"Поэтому надо ясно и ответственно сказать, что это неприемлемо. Мы все вместе: и ЕС и, насколько я знаю, США, сказали, что это неприемлемо, что будут последствия, если это случится. Поэтому, я думаю, это просчитывают, об этом думают. Очень надеюсь, что это не произойдет", – подытожил министр.
Напомним, что после президентских выборов 9 августа в Беларуси начались протесты, когда официально объявили, что Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская - 10,12%.
Тихановская эти результаты не признала. В ночь на 11 августа она уехала в Литву.
7 сентября в Минске была похищена член Координационного совета Мария Колесникова.
"Похищение Колесниковой в Минске - позор. В 21 веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть немедленно освобождена", - написал Линкявичюс в своем твиттере.
Сегодня выяснилось, что
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что военные действия переживающего кризис режима Александра Лукашенко против Литвы были бы безумием, но...
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