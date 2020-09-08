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Послезавтра в Беларусь приедут "зеленые человечки" - для "борьбы с терроризмом"
Источник материала: Партизан
С 10 по 15 сентября в Беларусь приедут военные из России и Сербии, сообщает Минобороны.
фото носит иллюстративный характер
Под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет тактическое учение «Славянское братство – 2020».
В учении примут участие подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу.
На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.
Учения «Славянское братство» проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В минувшем году маневры проходили в Сербии.
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С 10 по 15 сентября в Беларусь приедут военные из России и Сербии, сообщает Минобороны.
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