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Послезавтра в Беларусь приедут "зеленые человечки" - для "борьбы с терроризмом"

08.09.2020 18:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 10 по 15 сентября в Беларусь приедут военные из России и Сербии, сообщает Минобороны.


фото носит иллюстративный характер


Под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет тактическое учение «Славянское братство – 2020».

В учении примут участие подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу.

На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Учения «Славянское братство» проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В минувшем году маневры проходили в Сербии.
 
 
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С 10 по 15 сентября в Беларусь приедут военные из России и Сербии, сообщает Минобороны.
 
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