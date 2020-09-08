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На Комаровке «зеленые человечки» в балаклавах задерживают участников акции протеста

08.09.2020 18:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Возле Комаровского рынка в Минске начались задержания участников акции протеста.

На Комаровке «зеленые человечки» в балаклавах задерживают участников акции протеста

Здесь планировался стихийный марш в поддержку репрессированных «Один за всех и все за одного». К началу акции на площадке возле рынка собралось несколько десятков человек — в основном женщины.

Примерно без десяти шесть появился милиционер с громкоговорителем и начал предупреждать о незаконности акции и ответственности по статье 23.34 КоАП.

Затем появились люди в штатском и зеленой форме в балаклавах. Они начали задерживать людей — преимущественно мужчин. В течение пяти минут было задержано около десятка участников акции, сообщает БелаПАН. Задержанных сажают в микроавтобусы без номеров.

Люди стали в сцепку, женщины кричат, когда пытаются выхватить мужчин. Демонстранты отошли непосредственно ко входу на рынок. Они скандируют «Позор!», «Верните наших детей», «Верни Машу!» (имеется в виду похищенная накануне член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Мария Колесникова).

Участников становится больше — приходят в основном женщины.

 
Теги: Минск
 
 
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Возле Комаровского рынка в Минске начались задержания участников акции протеста.
 
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