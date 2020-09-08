Apple 15 сентября представит новые устройства. В их числе может быть iPhone 12

Источник материала: Onliner

Компания Apple назначила на 15 сентября онлайн-презентацию. Она пройдет в 20:00 по минскому времени. Трансляция будет вестись на сайте компании. Есть вероятность, что во время этой презентации компания представит новые устройства, в числе которых может оказаться и iPhone 12.

При этом индустриальные аналитики сходились во мнении, что в продажу iPhone 12 поступит не раньше октября месяца.

От Apple ожидают анонс четырех новых iPhone: два условных iPhone 12 и два iPhone 12 Pro. «Прошки», как предполагается, получат сенсор LiDAR, вероятно, все модели смогут работать в сетях 5G.

Кроме того, может состояться запуск умных часов Watch Series 6 (на этот раз может появиться вариант с корпусом с пластиковыми элементами), нового iPad (iPad Air 4, например), обновленной приставки Apple TV, умной колонки HomePod, а также менее значительных продуктов (AirTags — метки, которые позволяют искать куда-то запропастившиеся предметы, полноразмерные наушники).



