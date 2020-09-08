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Apple 15 сентября представит новые устройства. В их числе может быть iPhone 12
Источник материала: Onliner
Компания Apple
При этом индустриальные аналитики сходились во мнении, что в продажу iPhone 12 поступит не раньше октября месяца.
От Apple ожидают анонс четырех новых iPhone: два условных iPhone 12 и два iPhone 12 Pro. «Прошки», как предполагается, получат сенсор LiDAR, вероятно, все модели смогут работать в сетях 5G.
Кроме того, может состояться запуск умных часов Watch Series 6 (на этот раз может появиться вариант с корпусом с пластиковыми элементами), нового iPad (iPad Air 4, например), обновленной приставки Apple TV, умной колонки HomePod, а также менее значительных продуктов (AirTags — метки, которые позволяют искать куда-то запропастившиеся предметы, полноразмерные наушники).
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
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Компания Apple назначила на 15 сентября онлайн-презентацию. Она пройдет в 20:00 по минскому времени. Трансляция будет вестись на сайте компании. Есть вероятность, что во...
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