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Городской пассажирский транспорт должен быть электрифицирован на 30%

08.09.2020 18:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

К 2025 году доля электрического городского пассажирского транспорта в регулярном сообщении должна быть увеличена до 30%. Такую информацию сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций РБ. 

В стране разрабатывается государственная программа по развитию электротранспорта на 2020—2025 годы. В рамках данного документа предусматривается организация и производство электротранспорта, электромобилей, а также проведение научных исследований, разработка опытных образцов, подготовка нормативных технических актов по использованию электротранспорта и расширение сети зарядных станций. В рабочую группу по его подготовке входят представители Национальной академии наук и ряда органов государственного управления.

Минтранс также разрабатывает государственную программу развития транспортного комплекса на 2021—2025 годы. В рамках этого документа предусматриваются мероприятия по дальнейшей электрификации транспорта. Одна из важнейших задач — увеличение к концу 2025 года доли электрифицированных транспортных средств, выполняющих городские пассажирские перевозки в регулярном сообщении, до 30%. Аналогичные подходы заложены и в «Национальную стратегию устойчивого развития Беларуси до 2030 года».

Реализовать намеченные планы планируется сначала в Минске и областных городах, а также в населенных пунктах с более 100 тысячами жителей. При этом каждый конкретный город и регион должны вырабатывать свою транспортную стратегию. Также по мере экономических возможностей БЖД продолжает электрификацию основных грузонапряженных участков.

Вместе с тем начальник управления научно-технической политики и информатизации Минтранса Юрий Дубина отмечает: «Несмотря на преимущества электротранспорта, есть ряд технических и экономических аспектов, сдерживающих его развитие в Беларуси. К экономическим аспектам можно отнести уровень тарифов на электроэнергию и стоимость электротранспорта, а к техническим — развитие сети зарядных станций и проблему утилизации. Белорусские ученые и производители работают над решением этих проблемных вопросов при подготовке программного документа».

 
Теги: Минск
 
 
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