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Лукашенко высказался о Telegram-каналах: «Если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать»

08.09.2020 18:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня во время интервью российским СМИ Александр Лукашенко затронул тему блокировки Telegram-каналов. По его мнению, заблокировать их невозможно, а с проблемой их негативного влияния на общество может столкнуться и Россия.

— Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом, как я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя, — цитирует БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что ни у кого нет возможности блокировать Telegram-каналы.

— Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал, — американцы. Вы же видите, что там творится. И Telegram-каналы там играют ведущую роль, — отметил Александр Лукашенко. — Это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Беларусь это затеяла — это они всегда этим занимались — и получили. Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого. Даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать.

 
 
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Сегодня во время интервью российским СМИ Александр Лукашенко затронул тему блокировки Telegram-каналов. По его мнению, заблокировать их невозможно, а с проблемой их...
 
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